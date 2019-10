Diablo 4 | Anzeige deutet baldige Ankündigung an

Am 1. November findet wieder Blizzards Fan-Event, die BlizzCon, statt. Ein Leak deutet jetzt darauf hin, dass sich Fans auf der kommenden Messe auf eine Ankündigung von Diablo 4 freuen dürfen.

Die Erweiterung Reaper of Souls hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Können wir uns zu BlizzCon auf neue Diablo-Inhalte freuen?

Wie GameStar berichtet, gibt die Werbung zu einem Artbook Informationen preis, die Blizzard wohl lieber anderweitig verkündet hätte. Eine Anzeige im Heft für "The Art of Diablo", ein Buch mit detaillierten Grafiken und Informationen zur Diablo-Reihe, schreibe laut Magazin Folgendes:

"Mit über 500 Artworks aus Diablo, Diablo II, Diablo III und Diablo IV präsentiert dieses Buch zahlreiche bemerkenswerte Kunstwerke, die für das ikonische Action-Rollenspiel von Billzard Entertainment kreiert wurden, das Generationen von Fans ewig währende Albträume beschert hat."

Das Buch, das auf Amazon erwerblich ist, soll am 03. November 2019 erscheinen, also nach der BlizzCon und könnte damit wohl als Werbung zum neuen Diablo geplant sein. Robert Brooks, Story Developer bei Blizzard, hat maßgeblich an dem Bildband mitgearbeitet.

Nach Diablo 3 im Jahre 2012 und der eher negativ aufgenommenen Ankündigung von Diablo Immortal, scheint die Ankündigung eines weiteren Hauptableger der ikonischen Reihe in nicht allzu ferner Zukunft zu liegen.

Endgültige Gewissheit werden wir spätestens am 01. November haben. Da findet nämlich die alljährliche BlizzCon statt. Und wie jedes Jahr könnt ihr euch über massig News zu neuen und alten Blizzard-Titeln freuen. Allerdings wird auch spannend zu sehen, wie Blizzard mit der Kontroverse um die Proteste in China umgehen wird. Die Blizzcon wird nämlich im Vorfeld von Protesten und Boykottaufrufen überschattet.