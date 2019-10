Wird auf der BlizzCon 2019 ein Nachfolger zu Overwatch angekündigt? Wenn man einem Overwatch-Streamer Glauben Schenken darf, ist das der Fall. Das Spiel soll Overwatch 2 heißen und die Ankündigung bereits fest eingeplant sein.

Nachfolger voraus? Overwatch 2 soll auf der BlizzCon 2019 offiziell bestätigt werden.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

• Weitere Artikel: Starcraft: Geplanter FPS zugunsten von Overwatch 2 und Diablo 4 eingestampft

Der Overwatch-Streamer Metro soll nach eigenen Aussagen von Blizzard selbst über die Ankündigung von Overwatch 2 informiert worden sein. Der Streamer gibt an, die Informationen von einem Blizzard-Mitarbeiter erhalten zu haben.

I will double down on this, the game will be called Overwatch 2 and it will not be an expansion to OW.

Neben dem Termin für die Enthüllung hat Metro noch ein paar weitere Informationen zu dem neuen Spiel mitgeteilt. So soll Overwatch 2 auch einen vollwertigen PvE-Modus beinhalten. Wie sich das auf den PvP-Modus auswirken wird, ist noch nicht klar. Auch das Level-System soll angepasst werden und eure persönliche Spielweise mit einbeziehen.

For example, there will be an upgrade/change to tracers pulsebomb that makes it so if you stick an opponent, all units close to the target that got stuck will also be stuck with a pulsebomb.