Call of Duty: Modern Warfare soll am 25. Oktober 2019 für PS4, PC und Xbox One erscheinen. Unwahrscheinlich ist, dass es schon vorher auf den Markt kommt. Allerdings scheint es so, als würden ein paar Exemplare des Spiels bereits im Umlauf sein.

Der neue 2-vs-2-Modus Gunfight ist eines der großen Highlights von Call of Duty: Modern Warfare.

Was wir bisher wussten

Call of Duty: Modern Warfare soll am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Mit dabei ist nach Call of Duty: Black Ops 4 als reines Multiplayer-Spiel wieder eine Singleplayer-Kampagne und auch ein neuer Koop-Modus. Allerdings wird der neue Ableger keinen Zombie-Modus mehr beinhalten.

Auch dem Season-Pass sagen Entwickler Infinity Ward adé. Neue Maps und Spielmodi soll es für alle Plattformen gleichzeitig als kostenloses Update geben. Auch Lootboxen soll es keine im Spile geben, stattdessen wird ein Battle-Pass vorhanden sein, der jedoch noch nicht zu Beginn des Spiels integriert sein soll.

Das kommt jetzt

Scheinbar sind einige Exemplare des Spiels schon jetzt, vier Tage vor offiziellem Release, unter die Spieler geraten. Bevor das Spiel in den Regalen der Händler landet, muss es natürlich erstmal auf die Discs für PS4 und Xbox One gepresst werden. Einigen Twitter-Postings zufolge sind vereinzelte Exemplare der PS4-Version bereits in die Hände von Spielern geraten, die diese dann auch zum Kauf anbieten:

Wie diese Exemplare in die Hände der Verkäufter geraten sind, kann nicht bestätigt werden. Gänzlich legal kann dies aber kaum geschehen sein, zumal zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur offizielle Händler darauf Zugriff haben sollten.

Auch vor Spoilern solltet ihr euch dringend schützen. Durch die verfrühte Veröffentlichung können im Internet schon jetzt Spoiler der Kampagne auftreten. Solltet ihr diese noch selbst in vollem Umfang spielen wollen, raten wir euch aufzupassen, welche Artikel ihr lest und welche Videos ihr euch anschaut, um eventuelle Spoiler zu vermeiden.

Gamespot berichtet, dass bereits im Jahr 2011 6.000 Einheiten von Modern Warfare 3 durch einen Überfall vor dem Release gestohlen wurden.

Dass Spiele vor ihrem eigentlichen Release in Umlauf geraten, kommt immer wieder vor. Oft wird die Vorfreude der Fans dann für überteuerte Preise genutzt und Spoiler könnten allen den Spielspaß verderben.