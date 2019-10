Twitch | Mit dem Lieblings-Streamer zusammen Filme schauen

Die Streaming-Plattform Twitch wächst zunehmend und baut stetig ihr Repertoire an Unterhaltungsangeboten aus. Nun wird Streamern ein neues Feature an die Hand gegeben, das es ermöglicht, eine noch stärkere Bindung zur Community aufzubauen.

Twitch integriert Prime Video mit dem neuen Feature "Watch Parties" in das Unterhaltungsangebot.

Alle Infos zur Plattform

• Name: Twitch

• Feature: Watch Parties

• Voraussetzung: Amazon/Twitch Prime Abonnement

• Weitere Artikel: Neues Feature killt Bot-Zuschauer und entblößt Streamer

Der Livestreaming-Service Twitch ist tatkräftig dabei, das Unterhaltungs-Erlebnis für Zuschauer und Streamer reichhaltig zu erweitern und testet nun ein Feature, das es möglich macht, gemeinsam mit dem Streamer seiner Wahl einen gemütlichen Filmeabend zu erleben.

Das Feature namens Watch Parties wurde ausgewählten Streamern in einer Nachricht von Twitch vorgestellt. So berichtet ein Twitch-Streamer auf seinem offiziellen Twitter-Account von der neuen Funktion:

Twitch is testing out Watch Parties, which allows streamers to stream Amazon Prime Video content that will be viewable only to viewers who have Amazon Prime



This email is going out to select streamers now. What do you think? pic.twitter.com/uaKYmu1MnU