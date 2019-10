Ohne Gegner zu erledigen an Superpower kommen? Das war in Destiny 2 bisher möglich - freilich ungewollt vom Hersteller Bungie. Was die Spieler freilich freute, wurde vom Hersteller nun entfernt.

Ein großer Exploit in Destiny 2 wurde von Bungie nun wieder entfernt. Diese Waffe war das Übel.

Bei Games von Bungie gibt es immer mal den ein oder anderen Exploit, wodurch sich Spieler einen Vorteil ergattern können. Wie jetzt auch bei Destiny 2, was vor kurzem zum Teil Free 2 Play wurde. Mit dem "Telesto Fusionsgewehr" und einer einzigen Granate war es möglich eure Superpower aufzuladen ohne Gegner zu töten. Im Video auf dem Kanal von YouTuber Ehroar wird das ganze gezeigt. Laut ihm zählten die geschossenen Projektile als Gegner, weßhalb beim Granatenwurf sofort eure Superpower aufgeladen wurde. Der Exploit funktionierte im PvE und PvP und gab dem Spieler einen gewaltigen Vorteil. Die einzige Limitierung kam durch das Aufladen der Granate. Am besten funktionierte es mit dem "Asche zu Asche"-Perk. Dadurch laden sich die Granaten schneller auf.

Das "Telesto Fusionsgewehr" ist erstmal komplett aus dem Spiel genommen laut einem Tweet von Bungie. Wann und ob es zurückkehrt ist zurzeit noch unklar.

Due to an exploit involving Telesto, we are temporarily disabling access to this weapon in all activities. Stay tuned to @Bungiehelp and we will post additional updates as we investigate.