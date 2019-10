Nintendo Switch | Joy-Cons im Gamecube-Design bei Amazon

Für Nintendo Switch gibt es viele coole optionale Zubehörteile, wie zum Beispiel Retro-SNES-Controller. Ein Dritthersteller hat nun Joy-Cons veröffentlicht, die im Gamecube-Stil gehalten sind.

Was wir bisher wussten

Die Nintendo Switch lässt sich durch viele coole, optionale Zubehörteile ergänzen. So bietet Nintendo die Joy-Cons nicht nur in verschiedensten Farben an, auch könnt ihr etwa wahlweise mit dem beliebten Pro-Controller spielen - auch mit einer Version, die unter anderem Kopfhöreranschlüsse enthält. Doch auch Dritthersteller bieten spannende Hardware für die Nintendo Switch an.

Was neu ist

Die Firma SADES zum Beispiel hat nun Joy-Cons für die Nintendo Switch heraus gebracht, die dem Layout des Gamecube-Controllers nachempfunden* sind.

Die Joy-Cons von SADES können sich sehen lassen. Quelle: Amazon.com.

Die Gamecube-Joy-Cons haben die gleichen Funktionen wie die normalen Joy-Cons. Auch die NFC-Funktion und ein Homebutton, der euch ins Menü der Switch bringt und sie euch an- und abschalten lässt, ist mit dabei. Der Hersteller verspricht guten Grip und ergonomischen Komfort beim Spielen. Ihr könnt beide Joy-Cons auch einzeln in die Hand nehmen, wie die originalen.

Lediglich aufladen müsst ihr die Joy-Cons per mitgeliefertem Mikro-USB Kabel. Die Controller sollen außerdem unregelmäßige Software-Updates bekommen. Derzeit sind sie auf der deutschen Amazon-Seite nicht erhältlich, für 60 US Dollar (rund 54 Euro) könnt ihr sie allerdings auf Amazon.com bestellen:

Gamecube-Joy-Cons bei Amazon bestellen*

Joy-Cons im Gamecube-Design - für Retro-Fans ein echter Hingucker. Werdet ihr euch die Joy-Cons zulegen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!