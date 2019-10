The Outer Worlds | Die ersten Wertungen zur Fallout-Hommage sind da

Die ersten Wertungen zu The Outer Worlds von "Fallout: News Vegas"-Entwickler Obsidian Entertainment sind da. Wir zeigen euch den aktuellen Pressespiegel und einen Überblick darüber, was Kritiker gut und weniger gut finden.

The Outer Worlds im Pressespiegel.

Für viele Fans der Fallout-Reihe, vor allem von Fallout: New Vegas, geht am Freitag, dem 25. Oktober ein großer Wunsch in Erfüllung. Dann nämlich erscheint mit The Outer Worlds eine Hommage an moderne Fallout-Spiele, die zumindest im Vorfeld der Veröffentlichung den Charme der offensichtlichen Vorlage gekonnt einfängt. Heute schon endet das Test-Embargo für The Outer Worlds, und damit lässt sich ein erster Eindruck gewinnen, ob das Rollenspiel hält, was es verspricht.

Auf Metacritic, wo viele internationale Rezensionen zusammenlaufen und zu einer einzelnen Bewertung transformiert werden, hat The Outer Worlds zum aktuellen Stand eine 86 von 100 möglichen Punkten. Das ist ein ziemlich guter Schnitt.

Im Einzelnen finden sich in den verschiedenen Testberichten etwa folgende positive Stimmen wieder:

We Got This Covered packt direkt die Höchstwertung aus.

Die 5 Punkte begründen sie damit, dass das Spiel tief und poliert sei sowie hohen Wiederspielwert biete. The Outer Worlds sei eines der bestgeschriebenen RPGs dieser Generation.

Polygon lobt das Spiel ebenso.

The Outer Worlds sei ein "unglaublich gutes Rollenspiel in einer kapitalistischen Hölle."

Das Magazin IGN gibt eine 8,5 von 10:

Obsidian habe mit The Outer Worlds einen Weg gefunden, "einen Platz zwischen Bethesda und BioWare zu finden". Und dieser sei großartig.

Gaming Trend wiederum gibt nur eine 65 von 100 Punkten:

The Outer Worlds sei laut dem Magazin das perfekte "mittelmäßige Open World-Rollenspiel".

Auch wir haben das Spiel ausgiebig getestet und kommen zu dem Fazit:

"Dieses Weltraumabenteuer ist eine gelungene Gratwanderung zwischen leichtfüßigem Humor und schwer auf der Seele lastenden Entscheidungen und deren Konsequenzen."

Hier lest ihr unseren vollständigen Test zum Spiel!

