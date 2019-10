CoD: Modern Warfare | Streamer verkauft vor Release Exemplare für viel Geld

In wenigen Tagen könnt ihr Call of Duty: Modern Warfare in euren Händen halten. Wer nicht so lange abwarten möchte, kann tiefer in die Tasche greifen.

Call of Duty: Modern Warfare will sich auf die alten Stärken der Reihe besinnen.

Der neue Titel der "Call of Duty"-Reihe machte bereits auf unterschiedlichste Weisen auf sich aufmerksam. Durch fragwürdigen exklusiven Inhalt oder auch rekordbrechende Speichergrößen.

Einzelne "Call of Duty: Modern Warfare"-Exemplare haben bereits jetzt, vier Tage vor dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum, ihren Weg zu Spielern gefunden. Diese werden teils zu horrenden Preisen weiterverkauft.

Twitter-Nutzer und Twitch-Streamer "VonGarcon" etwa bot auf seinem Instagram-Profil, in einem mittlerweile gelöschten Post, sechs Spiele an.

250 Dollar verlangte der Streamer für ein Exemplar. Auf Twitter verkündete er, dass er kein Spiel mehr besitze, also alle verkauft habe. Er beteuerte im Vorhinein, dass Call of Duty: Modern Warfare bereits jetzt, ohne Day-One-Patch, laufen würde und postete ein Video, welches aufgrund von Copyright-Verletzung schon wieder gelöscht wurde. Woher "VonGarcon" diese Exemplare bereits hatte, ließ er offen.

Allerdings sind diese Angaben ohne Gewähr, da mehrere Nutzer sich meldeten und schrieben, dass ohne einen Release-Patch das Spiel nicht laufen würde.

Indes meldet sich YouTuber "LongSensation", welcher bereits früher einige wahrheitsgemäße Leaks voraussagte, zu Wort:

WARNING: Activision attorney's are actively seeking people that have purchased early copies of #ModernWarfare and requesting them to be sent back... They are offering a replacement physical copy/digital code for release date. It doesn't matter if you've uploaded gameplay or not.