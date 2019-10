Publisher und Entwickler Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht, der mehr Details zum Spiel preisgibt. Neben Erkundungsmöglichkeiten und Nebenaktivitäten stehen vor allem die Kämpfe im Fokus des Videos.

Dragon Ball z: Kakarot.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 17. Januar 2020

• Weitere Artikel: Erscheint im Januar inklusive Boo-Saga

In Dragon Ball Z: Kakarot schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Protagonisten, Son Goku, und erlebt die Geschichte von Dragon Ball Z. Soweit, so bekannt. Doch im jüngst von Bandai Namco veröffentlichten Video kommen auch frische Details ans Tageslicht. So werden einerseits Erlebnisse versprochen, die nur eingefleischte Fans wiedererkennen werden, andererseits aber auch Nebenquests und Dialoge, die im Anime nie vorgekommen sind:

Dragon Ball Z: Kakarot | Details zur Spielwelt, den Kämpfen und Erkundungen

Um der "Dragon Ball Z"-Saga so nahe wie möglich zu kommen, wird Goku es auch mit Widersachern aufnehmen müssen, die ein deutlich höheres Power-Level haben als er selbst. Damit ihr dennoch eine Chance gegen eure Kontrahenten habt, könnt ihr die Hilfe von Gokus Freunden in Anspruch nehmen. Ein ebenfalls interessantes Detail: Es werden "dynamische Kämpfe in epischem Maßstab" versprochen. So sollt ihr beispielsweise auf keine unsichtbaren Grenzen während den Prügeleien stoßen können.

Bei der Erkundung sollt ihr außerdem die Möglichkeit haben, Zeit mit Chichi und Son Gohan zu verbringen oder einer von Son Gokus Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Dem Essen. Jedoch wird im Video auch erläutert, dass es sich nicht um eine völlig offene Spielwelt handelt. Das Ziel des Entwicklerstudios sei es, ein Videospiel zu erschaffen, das der Geschichte treu bleibt, weshalb ihr wohl nicht jeden Ort zu jeder Zeit besuchen könnt.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint voraussichtlich am 17. Januar 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Das Action-Rollenspiel soll der Geschichte von Dragon Ball Z treu bleiben, weshalb ihr es mit deutlich stärkeren Gegnern zu tun bekommen werdet. Fans, die sich ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus der "Dragon Ball"-Saga wünschen, sollen ebenfalls nicht enttäuscht werden. So trefft ihr im Spiel beispielsweise auf Nam, den Guko eigentlich zuletzt als Kind gesehen hat.