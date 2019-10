Activision hat sich mit dem Schuh-Konzern Adidas und dem berühmten US-Rapper Pusha T zusammengetan, um einen Sneaker im "Call of Duty"-Design herauszubringen. Die Schuhe können auf ungewöhnliche Weise gewonnen werden.

Call of Duty: Modern Warfare.

Kurz vor dem Release von Call of Duty: Modern Warfare gibt Activision auf Twitter eine außergewöhnliche Kooperation bekannt. Zusammen mit Adidas und dem Rapper Pusha T wurde ein Schuh designt, der für Fans von Call of Duty gemacht ist. Der als Kingslayer Ozweego bezeichnete Sneaker wird in einem kurzen Teaser-Video vorgestellt:

King Push, wie der Rapper Pusha T mit zweitem Alias heißt, sagt darin, dass er den Ozweego besonders möge und die Zusammenarbeit für ihn das Schreiben von Geschichte bedeutet. Ob ihr den Schuhen ähnlich euphorisch begegnet, bleibt euch überlassen – Hype werden sie aber wohl bei Liebhabern erzeugen. Denn die Schuhe sind auf 300 Paare limitiert, Fans können sich bis zum 1. November registrieren, um eine Chance auf den Gewinn zu bekommen.

Das Außergewöhnliche: Um ein Paar der Schuhe gewinnen zu können, müssen die registrierten Spieler bis 11:59 Uhr amerikanischer Zeit am 1. November Level 56, also den Offiziers-Rang, erreicht haben, um sich für die Verlosung zu qualifizieren. Alternativ kann auch eine Postkarte eingesendet werden. Im Anschluss werden zufällig 100 Gewinner aus Nordamerika und 100 aus dem Rest der Welt ausgewählt. Was mit den übrigen 100 Paaren passiert, ist unklar.

Hättet ihr Interesse, solche Schuhe zu gewinnen? Wenn ja, dann registriert euch und versucht euer Glück. Freut ihr euch denn generell auf Call of Duty: Modern Warfare? Schreibt es uns in die Kommentare!