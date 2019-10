Am 23. Oktober 2077 ging im Fallout-Universum die Welt zugrunde, für Bethesda ein Grund zum Feiern: Und zwar mit einer Bomben-Aktion und Rabatten von bis zu 70 Prozent auf alle Teile der Reihe im Steam-Store.

Fallout: New Vegas stammt von denselben Entwicklern, die auch hinter The Outer Worlds stecken.

Fans von Fallout aufgepasst: Bis zum 29. Oktober sind alle Teile des postapokalyptischen Abenteuers auf Steam abzustauben.

Fallout 4 für 11,99 Euro

In Fallout: New Vegas kämpft ihr euch als Einzelkämpfer durch die brütende Mojavewüste von New Vegas und versucht inmitten sich bekämpfender Gruppen euren Platz in diesem Gefüge zu finden.