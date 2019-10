Dr DisRespect | So viel Geld verdient der Streaming-Promi heute

Dr DisRespect ist einer der berühmtesten Twitch-Streamer weltweit. Vor seinem Beruf als solcher war er unter anderem in der Spieleindustrie als Entwickler tätig. Nun offenbart er, wie viel Geld ihm diese Laufbahn einbrachte. Und damit auch, wie viel mehr er mittlerweile verdient.

Dr DisRespect in seinem markanten Outfit.

Wer etwas mit Videospielen am Hut hat und auf Twitch oder YouTube unterwegs ist, hat bestimmt schon einmal von Dr DisRespect gehört. Das Alter Ego von Guy Beahm, wie der Mann mit bürgerlichem Namen heißt, ist weltberühmt. Der Streamer mit dem Schnurrbart, der Sonnenbrille und der Langhaarperücke ist in seinen Videos vor allem bekannt für seine gewollt überspitzte, aufbrausende Persönlichkeit. Bevor es diese jedoch gab, war Guy Beahm in der Spieleindustrie tätig, als Level-Designer für Call of Duty.

In einem Stream sprach der Doc kürzlich darüber, was diese Karrierelaufbahn finanziell für ihn bedeutet hat. So habe er nach drei Jahren bei Sledgehammer Games ein Jahresgehalt von 56.000 Dollar plus Bonus bekommen. Das englischsprachige Magazin Gamerant hat daraufhin auf Basis seiner Follower-Zahlen und den durchschnittlichen Zuschauern seiner Streams berechnet, wie viel Geld er aktuell allein durch das Streamen auf Twitch verdient. Dabei kam das Magazin auf eine geschätzte Summe von satten 100.000 Dollar pro Monat.

Neben seiner Aktivität auf Twitch betreibt Dr DisRespect einen erfolgreichen YouTube-Kanal und profitiert finanziell sicher auch noch von anderen Einnahmequellen. Damit lässt sich davon ausgehen, dass sein Monatseinkommen noch deutlich höher liegt. Doch geht man schon von den 100.000 Dollar im Monat aus, macht das aufs Jahr gerechnet einen Unterschied im Einkommen von 1.144.000 Dollar – eine beträchtliche Summe.

Wie gut kennt ihr eure Gaming-YouTuber und Streamer?

Auch wenn Guy Beahm seine Zeit beim "Call of Duty"-Entwickler Slegdehammer genossen hat, wie er selbst sagt, wird er doch wohl sehr froh darüber sein, dass er aktuell eine ganze Menge mehr Geld verdient als zu Entwicklerzeiten und währenddessen sogar das macht, das ihm am meisten Freude bereitet – zocken und seine Fans unterhalten.