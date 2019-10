CoD: Modern Warfare | Burger für die nächsten 15 Jahre umsonst erzocken

Morgen ist es soweit - mit Call of Duty: Modern Warfare steht der mittlerweile 16. Titel der Reihe vor der Tür. Einen Tag vor der Veröffentlichung gibt die "Fast Food"-Kette Burger King Anlass zur Spekulation über eine mögliche Kooperation mit Activision.

"Burger Town" gehört seit Modern Warfare 2 zu Infinity Ward.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Ego-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 25. Oktober 2019

• Weitere Artikel: CoD: Modern Warfare |Die 4 größten Kritikpunkte der Fans an der Open Beta

Update von 16:00 Uhr

Wie die "Fast Food"-Kette auf Facebook verkündet, handelt es sich bei der Partnerschaft um eine Aktion, die ein "Burger King"-Restaurant in Los Angeles betrifft. Die Filiale wird zu einem Burger Town umgebaut und Fans können Call of Duty: Modern Warfare vor Ort spielen. Dabei haben sie die Chance, freie Burger für die nächsten 15 Jahre zu gewinnen.

Originalmeldung

"Burger Town" ist Infinity Wards Äquivalent zu Treyarchs Nuke Town: Eine Map die seit Call of Duty: Modern Warfare 2 ihren Weg in die Spiele von Entwickler Infinity Ward findet. "Burger Town" ist, schon dem Namen nach, eine Parodie auf die amerikanische Burgerkette Burger King und eben diese gibt jetzt mit einem Tweet Grund zur Spekulation.

"Mission startet: Burger Town-Übernahme"

Was das genau für Call of Duty: Modern Warfare bedeutet ist noch ungewiss. Im Verlauf des heutigen Tages soll es neue Informationen geben.

Möglich wäre, dass Burger "Town" nun wirklich zu Burger "King" wird. Vielleicht steht die "Fast Food"-Kette im Mittelpunkt einer der zahlreichen neuen "Spec Ops"-Missionen oder ihr erhaltet lediglich einen XP-Gutschein, wenn ihr euch ein spezielles Menü bestellt.

Infinity Ward scheut sich nicht vor Partnerschaften mit branchenfremden Firmen. Allzu fern liegt die Idee also nicht.

Morgen wird mit allen Gerüchten aufgeräumt. Dann haltet ihr nämlich eure vorbestellten Versionen von Call of Duty: Modern Warfare in den Händen. Oder seid ihr vielleicht schon heute Nacht in den Multiplayer-Lobbys unterwegs? Schreibt es uns in die Kommentare.