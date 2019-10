Die PlayStation 5 erscheint vermutlich nächstes Jahr im Weihnachtsgeschäft. Kein Wunder also, dass immer mehr Infos aus dem Hause Sony kommen. Jetzt hat eine Stellenanzeige von Sony für Aufsehen gesorgt.

Schnell soll sie sein, die PS5. Hier ist das Dev Kit zu sehen.

Was wir bisher wussten

Die PlayStation 5 kommt. Das ist sicher. Sony hat bestätigt, dass die Konsole vorraussichtlich Ende 2020 erscheinen soll. Eine neue Controller-Funktion hat die PlayStation 5 ebenfalls im Gepäck.

Jetzt sorgt eine Stellenanzeige von Sony für Aufsehen.

Was neu ist

Laut einer offiziellen Stellenanzeige von Sony wird ein Senior Cloud Engineering Manager gesucht. Dieser soll in einem Elite-Team die "schnellste Konsole der Welt" bis 2020 auf den Markt bringen.

Auf resetera wird in einem Forenbeitrag schon fleißig diskutiert.

"Schnellste heisst definitv stärkste"

Spekuliert einer der Forenuser. Wir werden sehen, was Sony in Zukunft für uns bereit hält. Wenn Sony die Deadline hält, müsste die PlayStation 5 zu Weihnachten 2020 in den Regalen stehen. Ob sie dann die schnellste und stärkste Konsole ist, werden wir sehen.

Werdet ihr auch die PS5 zum Launch zulegen oder wartet ihr lieber bis der Preis etwas lockert? Was haltet ihr davon, dass sie die angeblich schnellste Konsole der Welt werden soll? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.