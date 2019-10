Zelda: Breath of the Wild | Fan baut gesamte Karte in 3D aus Holz nach

Es gibt einige kreative Köpfe unter den Gamern dieser Welt. Cosplay, selbst gebaute Statuen oder aber - ganz aktuell - eine gigantische Nachbildung der Karte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, zeigen die Schaffenskraft der Communitys.

"Was eigentlich eine kreative Ablenkung von meinem Kurzfilm "Unbound" werden sollte, wurde schnell zu meinem ambitioniertesten Holzwerker-Projekt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Inspiriert durch hunderte Stunden "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", schuf ich aus Holz und Epoxyd diese handgearbeitete topografische 3D-Karte von Hyrule. Jeder Winkel dieser Karte ist eine Erinnerung an das gemeinsame Spielen mit meiner Frau. Es benötigte 65 Stunden Arbeit, über sechs Wochen, im Laden meines Vaters, diese Karte zu erschaffen. Es war das erste Mal, dass ich mit Kunstkarz/Epoxyd arbeitete und jetzt wo es fertig ist und ich wieder hinter meinem Schreibtisch sitze, bin ich froh sagen zu können, dass es eine absolute Freude war diese Karte in die reale Welt zu bringen."

Was ihr grade lesen konntet, sind die Worte des Erschaffers dieser wunderschönen Karte. Mason Drumm ist eigentlich Fotograf. Wegen seiner Leidenschaft für The Legend of Zelda: Breath of the Wild baute er, in seiner Freizeit, diese topografische 3D-Karte der Spielwelt:

Überall auf der Karte finden sich Details, die Zelda-Spieler sofort auffallen. Ob es Schloss Hyrule oder die Dörfer der verschiedenen Völker sind. Auch die Aussichtstürme oder die Labyrinthe finden sich wieder.

Auf seiner Seite findet ihr weitere Einzelheiten zur Herstellung der Karte.

Seid ihr "Breath of the Wild"-Experten? Testet euer Wissen in unserem ultimativen Quiz:

Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild

The Legend of Zelda ist eine Reihe, die viele begeistert. Das aktuelle Beispiel untermauert das mal wieder. Ob Mason Drumm auch etwas Ähnliches zu Breath of the Wild 2 erstellen wird? Wir können gespannt sein.