Destiny | Bald durch eine neue Marke ersetzt?

Einer anonymen Quelle zufolge arbeitet Activision derzeit zusammen mit einem externen Entwicklerstudio an einem Spiel, das Destiny ersetzen solle. Wird es also künftig einen neuen Destiny-Klon aus dem Hause Activision geben?

Bekommt Destiny bald einen direkten Konkurrenten?

Bungie, das Entwicklerstudio hinter dem Online-Spiel Destiny und dessen Fortsetzung Destiny 2, trennte sich Anfang des Jahres von Activision. Ursprünglich planten die Unternehmen, über einen Zeitraum von 10 Jahren zusammen an Destiny zu arbeiten, die Markenrechte liegen nun einzig bei Bungie, die Destiny 2 ohne Activision fortführen.

Eine Reihe von Tweets des Gaming-Channels The Gaming Revolution lässt darauf schließen, dass das Kapitel Destiny damit aber noch nicht ganz für Activision abgeschlossen ist. Zumindest sind dessen Fans vielleicht noch nicht abgeschrieben. Denn es hat den Anschein, als wolle Activision Destiny künftig Konkurrenz machen:

This is a direct quote coming from one of my sources: "Out of respect for the hard work from Activision and my friends at other studios, I will keep the names of the projects secret. But... ALL of the the studios combined are working on 10 different projects.