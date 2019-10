Naughty Dog entwickelt gerade The Last of Us 2. Eigentlich sollte im Februar 2020 der Verkauf starten. Doch nun bestätigte das Studio, dass das Spiel erneut verschoben wurde.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Third Person

• Plattformen: PS4

• Weitere Artikel: The Last of US 2 kommt ohne Multiplayer

Das ist neu

Wie Entwickler Neil Druckmann im PlayStation-Blog bestätigt wird The Last of Us 2 verschoben. Ursprünglich war als Release-Date der 21. Februar 2020 vorgesehen aber Naughty Dog kann die Deadline nicht halten.

Der neue Release ist voraussichtlich am 29. Mai 2020.

Die Entwickler hätten eingesehen, dass man noch etwas Zeit brauche um dem Game den letzten "Naughty Dog"-Feinschliff zu verpassen. Man wolle den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten, habe jedoch nicht vorhersehen können wie aufwendig es wird, den letzten Feinschliff zu geben. Die Entwickler hoffen auf Verständnis und bedanken sich für den Support.

Wie findet ihr das? Lieber warten und das Spiel ist fertig oder lieber Patches nachreichen damit es läuft? In der Zwischenzeit könntet ihr den ersten Teil ja nochmal durchspielen. Wartet ihr auf The Last of Us 2 schon sehnsüchtig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.