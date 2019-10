Microsofts Livestream-Plattform ist um einen weiteren Namen reicher: Shroud wechelt mit sofortiger Wirkung exklusiv zu Mixer.

Was wir bisher wussten

Es war eine der großen Nachrichtes des Sommers: Tyler "Ninja" Blevins hat den Livestream-Dienst Twitch verlassen und überträgt seine Sessions nun exklusiv beim Konkurrenten Mixer. Dort hat der US-Amerikaner zugleich Rekorde aufgestellt.

Twitch hat währenddessen reagiert und selbst einen ersten Streamer unter Vertrag genommen. Bei Mixer freuen sie sich derweil über weiteren prominenten Zuwachs.

Was neu ist

Auf Ninja folgt jetzt nämlich Shroud. Dies hat Michael Grzesiek, so der bürgerliche Name des Streamers, selbst via Twitter bekanntgegeben. In einem kurzen Video präsentiert er seinen Wechsel unter dem Motto "Derselbe Shroud. Neues Zuhause.":

Der Wechsel Shrouds mag für einige überraschend kommen. Schließlich hat er im August mehr oder minder scherzhaft in einem Stream noch zu Worte gegeben, dass er den Wechsel Ninjas zu seinem Vorteil machen möchte. Jetzt wechselt er jedoch selbst die Plattform und ist damit indirekt wieder mit Blevins unter einem Dach.

Mit über 7 Millionen Followern auf Twitch ist Shroud einer der großen Namen von Twitch gewesen. Details zu einer möglichen Vereinbarung zwischen Shroud und Microsoft über den Wechsel gibt es allerdings nicht.

Ob Shroud der letzte große Streamer ist, der den Schritt zu Mixer wagt, bleibt schlussendlich abzuwarten. Offenbar sind aber Microsofts Pläne für die Plattform noch nicht zu einem Ende gekommen. Nur welcher Streamer könnte als nächstes folgen?