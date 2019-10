CoD: Modern Warfare | Das sind die ersten Wertungen zum Spiel

Kaum ein Spiel wurde in letzter Zeit so heiß erwartet wie Call of Duty: Modern Warfare. Jetzt ist der Shooter endlich veröffentlicht und das sind die ersten internationalen Wertungen.

Der heiß ersehnte Shooter kann besonders im Multiplayer glänzen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, Xbox One, PS4

Das kommt jetzt

Auf Metacritic wurden erste Wertungen zu Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht und dabei kann das Spiel mit einem Wertungsdurchschnitt von 86 Prozent bei derzeit 19 Tests überzeugen.

Game Informer vergibt eine Wertung von 88 Punkten und findet, dass CoD: Modern Warfare im Multiplayer überzeugen kann:

Modern Warfare hätte einen neuen Nebentitel erhalten müssen, dafür wie neuartig sich die Spielweise anfühlt. Nicht jede Idee von Infinity Ward funktioniert, aber einige sind erfolgreich genug, dass ich sie als eine neue Reihe sehen könnte. Die Erfolge von Modern Warfare mögen nicht so betont werden, wie die von Black Ops 4 (Blackout ist einer von denen), aber es liefert immer noch eine verdammt gute Multiplayer-Erfahrung. Der Modus Gunfight allein ist den Preis des Spiels wert.

Hardcore Game kann auch nur gute Worte für den Titel verlieren und vergibt 90 Punkte:

Call of Duty: Modern Warfare liefert ein fantastisches Paket an Inhalten, die dem Namen Modern Warfare gerecht werden. Infinity Ward ist wieder in Form und Call of Duty: Modern Warfare liefert in fast jedem Bereich gut ab.

GamePro vergibt erst eine vorläufige Wertung von 80 Punkten und hat folgende Worte zu verlieren:

Ich gehöre zu denen, die die Modern Warfare-Spiele für die besten Call of Dutys halten und war deswegen enorm auf das Spiel gespannt. Nach der Kampagne des Reboots bin ich zufrieden. Die Gefechte fühlen sich insbesondere wegen der schnelleren Tode angenehm intensiv an, es gibt den üblichen Call of Duty-Bombast, der Sound ist der Wahnsinn und das Pacing stimmt, weil MW wie schon seine Vorgänger eine gute Balance aus Action und ruhigen Passagen findet. Und richtig ansehnlich ist das alles dank der neuen Engine auch.

Die jetzige Höchstwertung vergibt Digital Chumps mit 92 Punkten und hält sich kurz:

Call of Duty: Modern Warfare bringt die Franchise zurück, wo es sein muss. Du bekommst eine wundervolle Kampagne, teamorientertes Spec Ops und eine breite Palette an Multiplayer Optionen die diejenigen versorgen, die Warfare im großen und kleinen Rahmen lieben.

In unserem Test vergeben wir 90 Punkte für das Spiel. Unser Fazit:

Spielerisch, optisch und akustisch hochwertig: Mit vielen sinnvollen Neuerungen in jedem Bereich und riesigem Umfang überzeugen Single- und auch Multiplayer.

Wenn ihr unseren vollständigen Testbericht lesen wollt, folgt diesem Link!

Nach jetzigem Stand kann Call of Duty: Modern Warfare durchweg positiv glänzen und die Fans begeistern. Was haltet ihr von den Wertungen? Konnten sie euch überzeugen und werdet ihr euch den Shooter zulegen? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!