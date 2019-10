Monster Hunter World: Iceborne | Im Januar startet die PC-Version

Endlich haben PC-Spieler ein klares Ziel vor Augen: Capcom hat den Veröffentlichungstermin von Monster Hunter World: Iceborne verraten.

In der Erweiterung Iceborne wird es frostig für Monsterjäger in Monster Hunter World.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 9. Januar 2020 (PC)

Das kommt jetzt

Obwohl Konsolenspieler bereits seit September auf frische Jagd in Monster Hunter World: Iceborne gehen können, warten PC-Spieler immer noch auf die Portierung. Immerhin gibt es jetzt gute Nachrichten: Capcom hat einen Veröffentlichungstermin in Stein gemeißelt.

Die schlechte Nachricht: Interessierte Spieler benötigen noch ein paar Wochen zusätzliche Geduld. Wenn alles gut geht, dann erscheint Monster Hunter World: Iceborne am 9. Januar 2020 für den PC. Wie bereits das Hauptspiel wird auch die Erweiterung auf Steam erhältlich sein.

Hinzu kommt eine Unterstützung für 4K-Auflösungen, unbegrenzte Framerate-Einstellungen sowie eine verbesserte Maus- und Tastatursteuerung.

In Monster Hunter World: Iceborne verschlägt es euch in die neue Region der Raureifweite. Dort müssen die Jäger nicht nur mit den eisigen Temperaturen kämpfen, sondern lernen auch die eine oder andere neue Bestie kennen, die manchmal so gar nicht erfreut über die Besucher ist.