Für die Anime-Umsetzung One Punch Man – A Hero Nobody Knows hat Bandai Namco ein neues Video veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht dabei die Tank Topper Army.

Auch Metal Bat ist in One Punch Man – A Hero Nobody Knows mit am Start.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Prügelspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 2020

Das kommt jetzt

Bandai Namco lässt weiter fleißig an One Punch Man: A Hero Nobody Knows arbeiten. Die Umsetzung des Animes ist als "3vs3"-Action-Fighting-Game angekündigt, zu dem der Hersteller nun neue Charaktere vorgestellt hat.

Mit dabei ist nämlich die Tank Topper Army, angeführt von S-Class Hero Tank-Top Master, sowie Tank-Top Blackhole und Tank-Top Tiger. Zu guter Letzt wird außerdem Metal Bat seinen Schläger schwingen, um seinen Kontrahenten die eine oder andere schmerzhafte Erfahrung zu hinterlassen.

Angeführt vom Tank-Top Master treten neue Charaktere in den Ring:

Übrigens: Vom 1. bis zum 4. November läuft auf der PlayStation 4 und Xbox One ein geschlossener Betatest zu One Punch Man - A Hero Nobody Knows. Interessierte Spieler können sich über die "Bandai Namco"-Website anmelden und erhalten mit etwas Glück Zugang.

Bis zur Veröffentlichung von One Punch Man - A Hero Nobody Knows dauert es noch ein wenig. Bislang ist die Anime-Umsetzung nur grob für das Jahr 2020 angekündigt. Als Plattformen kommen der PC, die PlayStation 4 und die Xbox One zum Einsatz.