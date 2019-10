Rainbow Six: Siege | Ubisoft verklagt Cheater

Rainbow Six: Siege hatte zwar einen schweren Start, doch mittlerweile hat sich der Taktik-Shooter auf dem Markt etabliert. Grund dafür ist, dass Ubisoft das Spiel stetig mit neuen Inhalten und Updates versorgt. Doch auch gegen Cheater vorzugehen ist eine Aufgabe, die Ubisoft nicht vernachlässigt.

In Rainbow Six: Siege müsst ihr taktisch clever und behutsam vorgehen, um den Sieg zu holen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Taktik-Shooter

• Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

• Erscheinungstermin: 1. Dezember 2015

• Weitere Artikel: Rainbow Six - Siege: Ubisoft belohnt Spieler, die Bugs finden

Das kommt jetzt

Anfang vergangener Woche hat Ubisoft eine Klage gegen den Cheat-Maker MizuSoft eingereicht. Dieser soll mit Verkäufen von Cheats für Rainbow Six: Siege hunderttausende Dollar verdient haben. Die Klage folgte auf ein Interview eines niederländischen Hackers namens J.V.L. mit dem britischen Nachrichtensender BBC. In diesem gab er zu, dass er die Software von MizuSoft im Internet vertrieben hatte, sich aber bewusst gewesen sei, dass dies zu großen Problemen führen kann, falls Ubisoft eine Klage aussprechen würde.

Auf seiner Webseite, die mit dem Start des Gerichtsverfahrens eingestellt wurde, nannte MizuSoft sich laut Gamerant selbst:

"Ein führender Cheat-Anbieter, der sich auf die Bereitstellung leistungsstarker, aber benutzerfreundlicher Software konzentriert"

Die Cheat-Anbieter versicherten den Käufern zudem, dass sie beim Verwenden der Cheat-Software dafür sorgen würden, unentdeckt zu bleiben. Ein Abonnement für die Software kostete etwa 12 Euro oder 13 US-Dollar.

In der Klage gegen MizuSoft behauptet Ubisoft, dass tausende "Rainbow Six: Siege"-Spieler die Cheats gekauft hätten. Gleichzeitig hat es Ubisoft enorme Summen gekostet, den durch die Cheat-Software entstandenen Schaden auszugleichen. Der Spielehersteller bittet das Gericht daher um einen maximalen Schadensersatz in Höhe von 25.000 US-Dollar pro Verstoß.

In weiteren Untersuchungen zu dem Fall stellte sich heraus, dass J.V.L. wohl mehr in die Handlungen involviert war als ursprünglich angenommen. Der Erlös von MizuSoft wird demzufolge von einer Webdesign-Firma namens Simply San Webdesign gesammelt, übertragen und verarbeitet, die angeblich im Besitz der Mutter von J.V.L. ist und von dieser betrieben wird.

Ganz ehrlich: Fast jeder hat schon mal Cheats benutzt. Seien es fliegende Autos bei GTA oder unendlich viel Geld in diversen Aufbauspielen. Für den Fun-Modus sind sie definitiv eine Bereicherung. Sobald es jedoch um kompetitives Zocken geht und Firmen oder anderen Spielern damit Schaden zugefügt wird, haben Cheats dort nichts zu suchen. Was sagt ihr dazu? Geht Ubisoft genau richtig vor, ober habt ihr vielleicht andere Ansichten? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gern in die Kommentare.