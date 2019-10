EA | Die Sims und Co. bald wieder auf Steam verfügbar?

Es ist schon ein paar Jahre her, seit Electronic Arts (EA) mit Origin eine eigene Distributionsplattform für seine Spiele entwickelt hat. Nun sind scheinbar ein paar Hinweise aufgetaucht, dass EA plant, Spiele zeitnah wieder auf Steam anzubieten.

Die Sims-Reihe mit all ihren Erweiterungen ist eine der beliebtesten Spiele im Angebot von EA.

Nach den Vorreitern EA Store und dem EA Downlad Manager ging 2005 mit EA Origin die Vertriebsplattform für sämtliche EA-Spiele an den Start. Damit versuchte Electronic Arts eine Konkurrenz zum Branchenprimus Steam aufzubauen. Seit 2011 werden auch Spiele von anderen Publishern auf Origin vertrieben.

Mit dem Launch des eigenen Stores wurden die angebotenen Spiele auf der Konkurrenz-Plattform immer weniger. Lediglich mit Mitkonkurrent Uplay gibt es seit einiger Zeit eine Kooperation, bei der beide Publisher ausgewählte Spiele auf der jeweils anderen Plattform zum Kauf anbieten.

Nun berichtet VG24/7 von einer eventuellen Rückkehr einiger EA-Spiele zu Steam. Grund dafür ist ein Tweet von EA, der ein Video einer dampfenden Tasse zeigt. Dabei sei der Inhalt der Tasse weniger wichtig. Den Fokus legt die Seite eher auf den Dampf, der aus der Tasse kommt. Das englische Wort für Dampf lautet übrigens Steam.

Doch damit nicht genug. Ein anderer Twitter-User namens RobotBrush fand einen weiteren Hinweis auf den bevorstehenden Einstieg einiger Origin-Spiele in den Steam-Store:

