Mit Call of Duty: Modern Warfare brachte Activision letzte Woche ein lang ersehntes Reboot seiner erfolgreichen Spielereihe auf den Markt. Doch trotz guter Kritiken schafft das Spiel einige weniger schöne Nebenschauplätze. Scheinbar auch, was den Wahrheitsgehalt der Story angeht.

Im Story-Modus müsst ihr manchmal eher ruhig und vorsichtig als stürmisch und laut vorgehen.

Im Test zu Call of Duty: Modern Warfare haben wir euch bereits über die teils sehr schockierende Kampagne berichtet. Der Clou an der Story ist jedoch, dass ihr stellenweise selbst Entscheidungen treffen müsst. Dadurch könnt ihr einigen Schockmomenten vielleicht aus dem Weg gehen, alle werdet ihr jedoch wahrscheinlich nicht meiden können.

Doch auch abseits dieser Erfahrungen sorgt die Kampagne für reichlich Gesprächsstoff. So brachte ein Twitter-Post des Users Chowderhead zu Tage, dass bei einem Kriegsverbrechen aus dem realen Leben, welches im Spiel ebenfalls behandelt wird, der Verursacher ausgetauscht wurde.

So, uh, it turns out that the new Modern Warfare game just sorta lies about a US war crime and makes it a Russian one because it needs the US forces to be seen as the good guys.



So that's... I don't really have words for how to feel right now. Disgusted, probably. pic.twitter.com/8wGRIuYkKk