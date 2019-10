Tyler Blevins alias Ninja streamt schon seit geraumer Zeit auf Mixer. Kürzlich sprach er über sein peinlichstes Erlebnis vor der Kamera - dieses stammt noch aus seiner Zeit bei Twitch.

Ninjas größter Fail: The Floss zum Jahreswechsel am Times Square.

Mit seinen Livestreams erreicht Ninja unzählige Menschen - egal ob früher bei Twitch oder nun auf der Konkurrenzplattform Mixer von Microsoft, wenn der Fortnite-Veteran zockt, schaut ihm die Welt zu. Eines seiner Streaming-Erlebnisse hat Ninja aber alles andere als ruhmreich in Erinnerung. Und zu allem Übel handelt es sich dabei um den meistgeklickten Twitch-Clip aller Zeiten.

Die Rede ist natürlich von "The Floss". Also der Tanz, den Ninja während seines großen Neujahrs-Streams aufführte. Der bekannte Streamer versuchte die Menschenmenge, die ihm auf dem New Yorker Times Square zuschaute, dazu zu animieren, es ihm gleich zu tun.

"Ich werde das nicht tun, wenn ihr nicht garantieren könnt, dass die Leute mitmachen", versuchte Ninja sich bei den in die Planung seines großen Events eingeweihten Personen abzusichern - ohne Erfolg, denn strömender Regen machte seinen Zuschauern alles andere als Lust darauf mit Ninja zu tanzen. Nur wenige folgten seinem Aufruf. Die Aktion fiel wortwörtlich ins Wasser.

Eine alles andere als angenehme Situation für den Streamer also. "Ich schaue mir das an und fange sofort an zu schwitzen [...] es ist so peinlich, es ist wirklich einer der peinlichsten Momente meines Lebens", beteuerte Ninja. Geschadet hat ihm der Vorfall jedenfalls nicht wirklich, im Gegenteil: Auch weiterhin stellt der erfolgreiche Streamer Rekord um Rekord auf.