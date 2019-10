Zu sagen, Minecraft sei beliebt, wäre ein klassisches Understatement. Über 170 Millionen Exemplare konnten bisher abgesetzt werden. Kein Wunder, dass viele auf die Idee kommen könnten, dass eine Fortsetzung im Anmarsch sei. Auf Twitter trendet jetzt das Thema.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Sandbox-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android

• Weitere Artikel: Spieler baut Frachtschiff in Minecraft

Auf Twitter geht es gerade heiß her. Laut Gamerant hat ein anonymer, angeblich ehemaliger Nintendo-Mitarbeiter ein paar interessante Leaks veröffentlicht. Er sagt, auf der nächsten Nintendo Direct, die am 6. November stattfindet, soll ein Nachfolger zu Minecraft enthüllt werden. Seitdem drehen die Fans durch und fragen ob das denn wirklich geschehen wird.

Laut dem Leak behauptet besagter Ex-Nintendo-Mitarbeiter nämlich weiterhin, GTA 6 komme exklusiv für Nintendo Switch. Portierungen von Red Dead Redemption 2 und Cyberpunk 2077 seien ebenfalls im Anmarsch. Twitter-User Ghostvans hat den Leak geteilt:

MINECRAFT 2 🤣



GTA VI A SWITCH EXCLUSIVE 🤣 pic.twitter.com/9hOICIkroX — Ğħσşτναηş 👻 (2 DAYS ‘TIL LUIGI’S MANSION 3! 👻) (@Mevans2703) October 28, 2019

So soll auch ein neuer Trailer für The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Trailer kommen. Auf der Liste finden sich noch weitere Spieler. Das sind gewagte Aussagen. Die Entwickler oder Nintendo selbst haben diesbezüglich noch nichts verlauten lassen.

Minecraft-Entwickler Mojang hüllt sich ebenfalls in Schweigen. Fakt ist, das Thema Minecraft 2 trendet auf Twitter. Die Fans wollen vermutlich einen Nachfolger.

Minecraft ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Warum sollte Mojang nicht nachlegen? Wir genießen diese News mit Vorsicht. Es wurde bis jetzt nichts bestätigt.

Ob der Leak echt oder fake ist wissen wir nicht. Könnt ihr das auf Anhieb unterscheiden? Testet euch hier in unserem Quiz. Sind die Bilder echt oder von einem Videospiel?

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Was denkt ihr? Hat sich ein Ex-Mitarbeiter einen Scherz erlaubt - aus welchen Gründen auch immer - oder ist etwas Wahres dran? Hättet ihr Lust auf Minecraft 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!