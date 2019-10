Am 8. November erscheint Hideo Kojimas neues Spiel Death Stranding. Nun gibt es Neuigkeiten, die vor allem PC-Spieler sehr freuen dürften.

Endlose Weiten und mittendrin: Norman Reedus aka Sam Porter Bridges.

Death Stranding ist das heiß erwartete Spiel des "Metal Gear"-Erfinders Hideo Kojima. Nach seinem turbulenten Abschied von Konami machte der Entwickler sich mit seiner Firma Kojima Productions selbständig und hat mit Sony einen starken Vertriebspartner im Rücken.

Lange Zeit wusste niemand so wirklich, worum es sich bei Death Stranding handelt. Angeblich nicht mal dessen Erfinder selbst. Und auch nach zahlreichen Trailern und Spielszenen sind etliche Fragen offen. Fest steht, dass das rätselhafte Spiel mit den Schauspielern Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Emily O'Brien und noch weiteren großen Namen, eine prominente Besetzung aufzuweisen hat.

Nachdem Death Stranding von der Liste der exklusiven "PlayStation 4"-Spiele gestrichen wurden, war es nur eine Frage der Zeit, bis Folgendes passieren würde:

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X