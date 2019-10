Der Trailer zu einem Sonic-Film hat Ende April 2019 für Aufregung gesorgt. Schuld daran war, dass Sonic überhaupt nicht so aussah, wie er in den Spielen seit jeher dargestellt wird. Nun ist scheinbar ein neues Filmdesign aufgetaucht, das einen überarbeiteten Sonic zeigt.

Viele Fans guckten wahrscheinlich während des Film-Trailers ähnlich verdutzt, wie dieser "Sonic".

Was wir bisher wussten

Als am 30. April 2019 der erste Trailer zum Kinofilm Sonic - The Hedgehog veröffentlicht wurde, war die Vorfreude vieler Fans groß. Schließlich kam einer der beliebtesten Videospielhelden endlich auf die große Kinoleinwand. Doch sie sollten ihr blaues Wunder erleben. Die Vorfreude wandelte sich bei den meisten Fans des blitzschnellen Igels wahrscheinlich genauso schnell in Entsetzen um. Grund dafür war das an vielen Stellen fehlerhafte Design von Sonic.

Bemängelt wurden von den Fans vor allem die viel zu kleinen Augen Sonics und das weiße Fell an seinen Händen, an denen er eigentlich Handschuhe trägt. Fast schon nebensächlich schienen da die stellenweise falschen Körperproportionen. Doch die Fans rebellierten mit Erfolg. Nur ein paar Tage später meldete sich Jeff Fowler, der Regisseur des Films, zu Wort, bedankte sich für die angebrachte Kritik und kündigte prompt Änderungen an.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️ — Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019

Das kommt jetzt

Bekanntlich wurde das Release-Datum für den Film direkt verschoben. Seitdem haben wir jedoch keine neuen Infos zum Sonic-Design erhalten. Jetzt ist allerdings auf einem Pappaufsteller der neue Sonic gesichtet worden. In einem Tweet des Users pablothinghouse ist auf einem solchen Aufsteller wahrscheinlich das neue Design zu sehen.

at this point its going to spread like wildfire, i posted the image to the public first and i didn't take a photo. pic.twitter.com/U1OHewhdp5 — the sonic movie standee guy? yea, thats me. (@pablothinghouse) October 27, 2019

Das Bild des blauen Igels zeigt, dass er nun größere Augen hat. Auch die Körperproportionen wurden augenscheinlich dem Original angeglichen. Auffällig ist auch, dass er nun die typischen weißen Handschuhe trägt und auch seine Schuhe etwas angepasst wurden.

Das Bild ist jedoch auch mit etwas Vorsicht zu genießen. Es kann sich durchaus auch um einen Fake handeln. Da seit dem ersten Trailer jedoch schon ein halbes Jahr vergangen ist, ist die Chance, dass es sich um einen Fake handelt, sehr gering. Auf einen offiziellen neuen Trailer müssen wir uns wohl trotzdem noch etwas gedulden. Das Veröffentlichungsdatum für den Film steht allerdings schon für den 14. Februar 2020 fest.

Der erste Trailer des Sonic-Films wurde schneller zu einem Meme, als es den Machern lieb war. Könnt ihr diese Spiele anhand der passenden Memes erkennen?

Kennt ihr die Spiele gut genug, um sie anhand von Memes zu erraten?

Wir sind schon sehr gespannt, wie der neue Sonic schlussendlich aussehen wird. Gut finden wir, dass sich Sega und Paramount Pictures noch ein mal Zeit genommen haben, um auf die Kritik der Fans einzugehen. Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch mehr solcher Reaktionen in der Spielebranchen wünschen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare.