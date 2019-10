PS Plus | Das sind die Gratis-Spiele im November

Das neue Angebot steht vor der Tür: Sony hat die Namen der kostenlosen Spiele verraten, die Abonnenten von PlayStation Plus im November erhalten. Horrorliebhaber und Fans von Souls-ähnlichen Spielen dürfen sich die Hände reiben.

Im November gibt es erneut zwei kostenlose Spiele für PS Plus Mitglieder.

Das ist neu

Obwohl der Spieleherbst auf Hochtouren läuft und der eine oder andere vielleicht schon gar nicht mehr weiß, wie er all die Neuerscheinungen unter einen Hut packen soll, kommt Sony mit neuen "PlayStation Plus"-Spielen um die Ecke. Im November stehen wie gehabt zwei PS4-Spiele für Abonnenten des PlayStation-Dienstes kostenlos zum Download zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die folgenden Vertreter

Beide Spiele sind ab dem 5. November über das PlayStation Network erhältlich. Wer sich die Gratis-Spiele vom Oktober noch nicht gesichert hat, sollte nun den Controller in die Hand nehmen. Noch bis zum 4. November sind The Last of Us: Remastered und MLB The Show 19 im Gratis-Angebot.

Manche Charaktere in Videospielen können echte Nervensägen sein. In unserem Quiz könnt ihr einmal in deren Rolle schlüpfen und herausfinden, wie ihr Spieler in den Wahnsinn treiben würdet:

Findet heraus, welcher nervige Gaming-Charakter ihr seid

Ist in diesem "PlayStation Plus"-Monat etwas für euch dabei oder zeigt ihr euch enttäuscht von der Auswahl? Vielleicht seid ihr aber auch zu sehr mit anderen Spielen beschäftigt? Verratet es uns doch in den Kommentaren!