Games with Gold | Das sind die kostenlosen Spiele im November

Der November naht und Microsoft hat noch rechtzeitig die kostenlosen "Xbox One"- und "Xbox 360"-Spiele bekanntgegeben, die "Games with Gold"-Abonnenten im kommenden Monat erhalten.

Vier kostenlose Spiele erwarten euch auch im November.

Das kommt jetzt

Wie gehabt dürfen sich "Games with Gold"-Abonnenten sowohl am 1. November als auch am 16. November auf zwei Gratis-Spiele freuen. Habt ihr euch die Oktober-Spiele noch nicht geschnappt, bietet sich euch nur noch heute die Gelegenheit dazu! Das sind die kostenlosen Videospiele im November:

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (Xbox One)

Wer gerne in die Rolle des berühmten Detektivs Sherlock Holmes schlüpfen möchte, um seine Fähigkeiten beim Lösen verschiedener Fälle auf die Probe zu stellen, kann das ab dem 1. November in Sherlock Holmes: The Devil's Daughter tun. Das Adventure steht bis zum 30. November kostenlos zum Download bereit.

The Final Station (Xbox One)

Ab dem 16. November steht euch The Final Station gratis zur Verfügung. In dem 2D-Abenteuer fahrt ihr mit einem Zug durch eine postapokalyptische Welt. Da die Lokomotive funktionstüchtig gehalten werden muss und die Passagiere versorgt werden müssen, legt ihr Zwischenstopps ein, um in infizierten Gebieten nach Ressourcen zu suchen. Bis zum 15. Dezember habt ihr Zeit, um das Spiel herunterzuladen.

Star Wars: Jedi Starfighter (ursprünglich für Xbox)

Ab dem 1. November könnt ihr euch in einen Starfighter schwingen, um der dunklen Bedrohung den Kampf anzusagen. Das hervorragende Star Wars: Jedi Starfighter wurde bereits im Jahre 2002 veröffentlicht und kann bis zum 15. November kostenlos heruntergeladen werden.

Joy Ride Turbo (Xbox 360)

Joy Ride Turbo macht euren Xbox-Avatar zum Rennfahrer. Zur Verfügung stehen euch dabei 42 unterschiedliche Autos, die ihr auf diversen Rennstrecken mit Power-Ups füttert, um schließlich als Sieger hervorzutreten. Vom 16. bis zum 30. November könnt ihr den Racer eurer Spiele-Bibliothek hinzufügen.

Könnt ihr Videospiel-Figuren von Krankheiten unterscheiden?

Das sind sie also, die kostenlosen Videospiele für "Games with Gold"-Mitglieder im November. Was haltet ihr von der Auswahl? Ist etwas für euch dabei oder macht sich eher Enttäuschung breit? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!