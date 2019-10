"Amazon Prime"-Nutzer können im November wieder Gratis-Spiele abstauben. Wie das Unternehmen bekanntgab, warten ganze fünf Spiele darauf, kostenlos heruntergeladen und genossen zu werden. Dabei sind viele Genres vertreten, von Metzler bis zu Platformer ist alles dabei.

In Planet Alpha hüpft und lauft ihr über einen farbenfrohen Planeten.

Das ist neu

Nutzer, die eine "Amazon Prime"-Mitgliedschaft besitzen, können auch Twitch Prime verwenden - und damit jeden Monat Gratis-Spiele für den PC erhalten. Nun steht die November-Auswahl fest, die ab dem 1. November heruntergeladen werden kann:

Darksiders 2: Definitive Edition

Planet Alpha

Sword Legacy Omen

Turmoil

Double Cross

Amazon Prime kostet 7,99 Euro im Monat, 69 Euro im Jahr. Falls ihr Interesse habt, zum Abo geht's hier lang.

So könnt ihr die Spiele herunterladen

Ihr habt noch nie Spiele über Twitch-Prime gestartet? Dann haben wir nachfolgend eine kurze Anleitung für euch.

Falls noch nicht getan, müsst ihr euren "Amazon Prime"-Account mit Twitch verknüpfen. Eine Anleitung dazu findet ihr auf dem Streaming-Videoportal. Wenn ihr noch kein Prime-Kunde seid, könnt ihr den Service für 30 Tage testen.

Ladet euch dann die Twitch-App herunter und startet sie. Klickt auf die kleine Krone oben rechts neben eurem Profil, um euch den Prime-Loot anzusehen und holt euch die Spiele ab. Nutzt alternativ die Loot-Übersicht.

Klickt in der Twitch-App anschließend auf "Meine Spiele" in der oberen Leiste. Hier werden euch dann die Spiele angezeigt. Wählt das Spiel aus, das ihr spielen möchtet und installiert es auf eurem PC – das war's!

Gratis-Spiele für Oktober herunterladen

Nur noch heute könnt ihr die kostenlosen Spiele für Oktober herunterladen. Dazu gehören:

Stranger Things 3

The Walking Dead: Michonne

Deadlight Director's Cut

Serial Cleaner

Adame Wolfe

Wisst ihr, in welchen Spielen diese 10 Easter Eggs zu finden sind?

Was haltet ihr von der November-Auswahl? In welchen Titel wolltet ihr immer schon mal einen Blick werfen? Welcher Dienst - PS Plus, Xbox Gold, Epic Games Store - bietet zurzeit eurer Meinung nach die besten Gratis-Spiele an? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind gespannt, sie zu lesen.