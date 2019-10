Gewinnspiel | Holt euch 3 x MediEvil im schicken Steelbook

Düstere Friedhöfe, muffige Katakomben, allerlei Gelichter und Geziefer - Was könnte in der Halloween-Nacht und an den sicher noch folgenden düsteren Herbstabenden passender sein, als mit Sir Daniel Fortesque im Remake von MediEvil ein spannendes Abenteuer zu erleben? Drei von euch haben die Chance dazu, genau dieses Abenteuer zu gewinnen!

1998 erschien mit MediEvil ein Spiel für die erste PlayStation, das sich ganz tief in die Herzen der Spieler gegruselt hat. Ihr schlüpft in die Rolle des gar nicht mal so toten Sir Daniel Fortesque und erlebt klassische, levelbasierte Abenteuer in einer düsteren, aber dennoch erstaunlich bunten Welt, die sich kein bisschen ernst nimmt.

Jetzt, über 20 Jahre später, steigt Sir Daniel erneut aus seiner Gruft, und zwar mit auf Hochglanz polierten Knochen und frisch geschärften Waffen! Seit wenigen Tagen gibt es das Remake von MediEvil exklusiv für PlayStation 4 zu haben. Und es sei betont: Das ist nicht einfach nur ein Remaster mit höherer Auflösung. Nein, das gesamte Spiel wurde komplett neu geschaffen und darf sich gleichzeitig als geliebter Klassiker und nagelneuer Eintrag in eurer Spielebibliothekt präsentieren!

Aus diesem Anlass zeigt sich Sony spendierfreudig und stellt uns dreimal MediEvil im schicken Steelbook zur Verlosung zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön dafür! Aber lasst uns mal rausfinden, wie ihr an die Preise kommt.

Darauf warte ich schon lange - Was muss ich tun?

Beantwortet uns eine Frage und schon seid ihr mit dabei. MediEvil ist ein Wortspiel aus "medieval" (Mittelalter) und "evil" (böse). Dementsprechend beginnt die Geschichte des Spiels auch im Mittelalter. Wir würden gerne wissen:

In welchem Jahr beginnt die Geschichte des quicklebendigen Sir Daniel Fortesque in MediEvil?

a) 1386 - Eröffnung der Universität von Heidelberg

b) 1492 - Christoph Kolumbus entdeckt Amerika

c) 1519 - Das Jahr, in dem Leonardo da Vinci starb

d) 1286 - Beginn der schottischen Unabhängigkeitskrise

Zwei kleine Hinweise gibt es noch: Der Name des Spiels hat durchaus etwas mit der gesuchten Jahreszahl zu tun, UND wir haben noch einen kleinen Stolperstein eingebaut. Schaut euch die Frage ganz genau an! Es gibt einen Unterschied zwischen den Geschichten der Lebenden und der Toten. Mit diesen beiden Hinweisen kommt nur noch eine richtige Antwort in Frage.

Eure Antwort schickt ihr bitte an die Adresse aktion@spieletipps.de mit dem Kennwort SIR DANIEL in der Betreffzeile.

WICHTIG: Teilt uns bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Postanschrift mit, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 4. November 2019 um 12 Uhr mittags.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und bis spätestens 6. November 2019 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los, Sir Daniel sucht drei neue Zuhause! Ihr wollt doch ein armes, dürres Skelett bei diesen Temperaturen nicht einfach draußen stehen lassen, oder? ODER? Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei der Teilnahme!