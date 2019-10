Mario Kart Wii | Mit einer Mod nimmt Waluigi die Beine in die Hand

Wer wohl der beste Rennfahrer in Mario Kart ist? Schwer zu sagen, aber dank einer neuen Mod steht immerhin fest, wer unter all den Charakteren die schnellsten Beine hat: Der Schurke Waluigi.

Waluigi verzichtet mit der Mod auf sein Gefährt.

Eine neue Modifikation für Mario Kart Wii lässt Waluigi sein Motorrad zur Seite legen und ihn stattdessen selbst die Beine in die Hand nehmen. Damit steht zweifellos fest, wer der beste Marathonläufer unter all den "Mario Kart"-Teilnehmern wäre. Mit unglaublicher Geschwindigkeit rast Warios Bruder den anderen Teilnehmern davon.

Um Waluigi so originalgetreu wie möglich in Mario Kart Wii zu integrieren, wurde auf sein Modell und seine Animationen aus Mario Party 9 zurückgegriffen. Schaut ihr euch das folgende Video genau an, werden euch auch kleine Details nicht entgehen:

(Quelle: YouTube, Niment)

Es handelt sich hierbei nämlich nicht bloß um eine schnell zusammengeschusterte Modifikation. So dreht sich Waluigi beispielsweise mit erschrockener Mimik im Kreis, wenn er von einem Item getroffen wird oder gegen ein Objekt aus der Spielwelt läuft. Bei hohen Sprüngen hingegen hebt der schlanke Bösewicht seinen linken Arm siegessicher in die Luft.

Die Modifikation steht auf der Webseite GameBanana kostenlos zum Download bereit. Neben Walugi lässt der Modder Niment auch andere Charaktere wie Wario und Luigi zu Fuß laufen. Wenn das mal keinen Muskelkater bedeutet.

Seid ihr Experten? Dann beweist es in unserem Experten-Quiz

Mario Kart Wii wurde am 11. April 2008 für Nintendo Wii veröffentlicht. Obwohl das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, arbeiten nach wie vor fleißige Modder an teilweise lustigen Modifikationen. An der "Waluigi On Foot"-Mod hat der Modder Niment gearbeitet.