Call of Duty ist ein großer Name. Seit etlichen Jahren liefert die Reihe zahlreiche actiongeladene Spiele. Der neueste Ableger Call of Duty: Modern Warfare setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die verkauften Einheiten.

Starker Tobak: Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare ist nichts für schwache Nerven.

Activision hat erste Verkaufszahlen veröffentlicht, und diese zeugen von einem erfolgreichen Start des Ego Shooters. Mit Einnahmen über 600 Millionen Dollar (circa 537 Millionen Euro), bricht Call of Duty: Modern Warfare direkt mehrere Rekorde.

So ist der neueste Ableger des Franchise das bestverkaufte Premium-Spiel des Jahres, setzt neue Maßstäbe für digitale verkaufte Einheiten auf der PlayStation 4 und ist Activisions größte digitale Veröffentlichung bisher.

Auch konnte sich Modern Warfare gegen andere Spiele der Reihe behaupten und hat sich öfter als jedes andere Call of Duty in den ersten drei Tagen nach Release verkauft. Zum Abschluss war die Veröffentlichung auf dem PC die erfolgreichste der Serien-Geschichte.

Trotz anfänglichen Startschwierigkeiten mit den Servern und Kontroversen, wie Lügen bezüglich eines Kriegsverbrechens verkauft sich das Spiel sehr gut. Auch wir finden, dass Call of Duty: Modern Warfare sich auf alte Stärken besinnt und sinnvolle Neuerungen mit einbringt, wie ihr in unserem Test erfahren könnt.

Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward haben bereits große Pläne für die Zukunft des neuen "Call of Duty"-Ablegers. Verschiedene Seasons, Battle-Pässe und Gratis-Maps sollen dafür sorgen, dass die Motivation und der Spielspaß erhalten bleiben.