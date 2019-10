CoD: Modern Warfare | Neuer Modus wird direkt wieder offline genommen

Derzeit arbeiten die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare an neuen Updates. Ein Modus names "Trails" wurde, nachdem er gerade erst online gekommen war, nur wenige Stunden später wieder aus dem Spiel entfernt.

Infinity Ward möchte Call of Duty: Modern Warfare auch nach dem Release mit neuen Inhalten versorgen.

Das "Prestige"-System wurde mit Call of Duty: Modern Warfare komplett über den Haufen geworfen. Stattdessen gibt es nun die "Offiziersränge". Diese starten, sobald ihr das Maximallevel von 55 erreicht habt. Während euer Fortschritt in den Waffen und anderen Freischaltungen erhalten bleiben, setzen sich die "Offziersränge" mit jeder neuen Season zurück.

Für alle Spieler ab Offiziersrang 1 war der "Trails"-Modus gedacht. Ihr sammelt Tickets während eures Fortschritts, die ihr dann für Trainingsmissionen ausgeben könnt. Dabei müsst ihr verschiedene Ziele unter Zeitdruck treffen. Je nach Leistung erhaltet ihr am Ende eine Bewertung und Erfahrungspunkte.

Allerdings funktioniert das leider nicht so, wie sich Infinity Ward das vorgestellt hat:

We’ve turned off Trials while we investigate XP rewards not being awarded after completion. We’ll provide an update when we’re ready to turn them back on. Thank you for your patience.