Red Dead Redemption 2 fand seit seinem Release am 26. Oktober 2018 großen Anklang bei den Konsolen-Spielern dieser Welt. Bald sollen auch PC-Spieler in den Genuss des "Western-Adventure" kommen. Anlässlich dafür startet nun der Preload.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: PS4, Xbox One: 26. Oktober 2018, PC: 5. November 2019

Grade erst angekündigt, steht sie auch schon vor dem Release: Die PC-Version von Red Dead Redemption 2.

Auf Twitter verkündet der Entwickler, dass der Preload gestartet ist:

Pre-load Red Dead Redemption 2 for PC now in preparation for launch on November 5th.



To begin, just log in to the Rockstar Games Launcher and click the PRE-LOAD button on the Red Dead Redemption 2 panel in your library.https://t.co/NV0uPiQJM7 pic.twitter.com/o5ffBkKzU2