The Witcher | Neuer Trailer verrät Starttermin der Netflix-Serie

Das Warten hat bald ein Ende: Netflix hat einen neuen Trailer zur heißerwarteten "The Witcher"-Serie veröffentlicht und damit auch den Starttermin verraten. Am 20. Dezember 2019 soll es endlich losgehen.

Henry Cavill als Geralt von Riva in der Netflix-Serie "The Witcher".

Alle Infos zur Serie

• Genre: Fantasy, Action

• Streaming-Anbieter: Netflix

• Release: 20. Dezember 2019

• Weitere Artikel: Es gibt erste Bilder des Netflix-Seriencasts

Das kommt jetzt

Die Gerüchteküche rund um den möglichen Starttermin der Netflix-Serie The Witcher brodelt schon lange, aber nun herrscht endlich Gewissheit. Der Hexer wird voraussichtlich ab dem 20. Dezember dieses Jahres auf Netflix zu sehen sein. Könnt ihr es kaum noch erwarten, solltet ihr auch den neuen Trailer nicht verpassen:

Der neue Trailer der Netflix-Serie "The Witcher":

Geralt von Riva scheint in der Serie auf reichlich Widerstand zu stoßen. Leichtfüßig wie ihr es aus der Videospiel-Reihe kennt, schwingt der Hexer das Schwert im Kampf gegen seine Widersacher. Neben monströsen Wesen und großen Schlachten wird im Trailer auch der Einsatz von Magie gezeigt. Viele neue Details bringt das rund zwei Minuten lange Video zwar nicht ans Licht, dafür machen die stimmungsvollen Bilder zweifellos Lust auf mehr.

Spielexperte: Erkennt ihr Videospiele der letzten Jahre anhand kleiner Ausschnitte?

The Witcher startet voraussichtlich am 20. Dezember 2019 auf Netflix. Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Freut ihr euch schon auf die Serie oder betrachtet ihr das Ganze mit einer Prise Skepsis? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!