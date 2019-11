Blizzcon | Alle Infos zu Diablo 4, Overwatch 2 und mehr

Blizzard hat seine Pläne offen gelegt: In der Eröffnungszeremonie zur Blizzcon 2019 hat der Entwickler mehrere Neuankündigungen in den Fokus gestellt. Diablo 4 und Overwatch 2 sind im Anmarsch!

Diablo 4 ist in Entwicklung: Von Anfang an sind die Klassen Barbar, Zauberer und Druide dabei.

Diablo 4

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2020

Die Gerüchte und Spekulationen der letzten Wochen haben sich endgültig bewahrheitet: Diablo 4 ist auf dem Weg. Mit der Rückkehr der Schöpferin Lilith stehen der Spielwelt Sanktuario erneut schwierige und finstere Zeiten bevor. Das stellt bereits das erste Video unter Beweis:

Diablo 4 | Mit Dreien sie kommen - Ankündigungstrailer

Einer der Kernpunkte für Diablo 4 ist die Rückkehr zu einem düsteren und dreckigeren Grafikstil. Das isometrische Action-Rollenspiel, so zeigen es die ersten Spielszenen, wird tatsächlich mit bunten Farben sparsamer umgehen. Als Klassen sind bislang der Barbar, die Zauberin und der Druide bestätigt. Die ersten Beiden gab es bereits im direkten Vorgänger, während der Druide aus Diablo 2: Lord of Destruction zurückkehrt.

Zudem gibt es in Diablo 4 eine offene Spielwelt, die ihr unter anderem mit einem Reittier bereisen könnt. Alle fünf Regionen des Spiels sind miteinander verbunden, können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden und hier und da soll sogar ein Weltenboss warten.

Diablo 4 | Erste Spielszenen mit Zauberer, Barbar und Druide

Diablo 4 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Enwicklung. Einen Veröffentlichungstermin haben die Entwickler aber noch nicht verraten. Vor Ende 2020 ist vermutlich nicht damit zu rechnen.

Overwatch 2

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Ego-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2020

Mit Overwatch 2 hat Blizzard ein weiteres Gerücht bestätigt. Der Multiplayer-Shooter erhält einen Nachfolger, der sich wie gehabt in einem ersten Hochglanzvideo präsentiert:

Overwatch 2 | Kinoreifer Ankündigungstrailer

Overwatch 2 ist eine direkte Fortsetzung, die seinen Vorgänger nicht vergessen machen möchte. Stattdessen sollen Fortschritt und freigeschaltete Skins aus Overwatch übernommen werden. Neben neuen Helden, die nur leicht angerissen wurden, wird es in Overwatch 2 außerdem Story- und Helden-Missionen geben, die einen PvE-Fokus verfolgen. Darüber hinaus können Helden nun im Level aufsteigen.

Overwatch 2 | Erste Spielszenen aus dem Nachfolger

Einen Veröffentlichungstermin hat Blizzard noch nicht verraten. Möglicherweise könnte es aber bereits im nächsten Jahr soweit sein.

World of Warcraft: Shadowlands

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Online-Rollenspiel

• Plattformen: PC

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2020

Auch das dritte Gerücht hat der Wahrheit entsprochen: Die nächste Erweiterung für Blizzards Online-Rollenspiel ist World of Warcraft: Shadowlands. Im Ankündigungstrailer trifft Sylvanas auf den aktuellen Lichkönig und setzt damit ein unheilvolles Ereignis in Gange:

World of Warcraft: Shadowlands | Ankündigungstrailer zur neuen Erweiterung

Die namensgebenden Schattenlande sind eine Art Spiegel zu Azeroth. Hier finden sich unter anderem die Seelen der Toten wieder. Die Erweiterung beinhaltet neue Gebiete, neue Verbündete, Feinde und natürlich Dungeons.

World of Warcraft: Shadowlands | Neue Zonen, Dungeons und mehr vorgestellt

Erscheinen soll World of Warcraft: Shadowlands voraussichtlich im nächsten Jahr. Einen genauen Termin hat Blizzard noch nicht verraten.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Drei große Neuankündigungen, drei neue Spiele: Blizzard hat auf der Blizzcon gezeigt, was aktuell beim Entwickler Sache ist. Auf welches der Neuheiten freut ihr euch dabei am meisten? Verratet es uns doch in den Kommentaren!