Entwickler Rockstar beweist tierisch guten Humor: Wer eine bestimmte Kaktusfrucht isst, erlebt nicht nur eine persönliche Änderung seiner (buchstäblichen) Sichtweise auf die Welt, sondern auch andere im Spiel sehen einen auf eine ganz neue Art und Weise.

So sieht die vermeintlich harmlose Kaktuspflanze aus Quelle: Fandom Wiki für GTA

Eine Kaktusfrucht sorgt momentan für viel Gelächter in der "GTA Online"-Community. Wer eine sogenannte "Peyote" (ein Überbegriff für eine Art Kaktuspflanzen) isst, hat nicht nur dieselben Effekte, als hätte er an der Bong in seinem Apartment im Spiel gezogen oder sich einen hinter die Binde gekippt, sondern auch sein Auftreten ändert sich, wie ein Reddit-Post von Ramizard zeigt:

Wenn Lamas anfangen bewaffnet durch Los Santos zu ziehen... Quelle: Ramizard

Jep, wer diese Frucht isst, wird spontan zum Lama, oder zu einem anderen Tier. Das alles ist kein Wunder und auch Hacker haben hier nicht ihre Finger im Spiel. Es handelt sich um ein Event von den GTA-Entwicklern. Wundert euch also nicht, wenn ihr bei eurem nächsten Bersuch in Los Santos einem Tiger oder einem anderen Tier entgegenfliegt, fährt oder ... tigert.

Die Community reagiert positiv und feiert die Aktion zum Start in den November. Viele suchen bereits die Pflanzen und berichten immer wieder von den irrwitzigsten Begegnungen mit Tieren.

Insgesamt sind 27 Kakteen über die ganze Welt verteilt, die man durch ein wenig Schnüffelei oder gemeinsam mit Freunden finden kann. Jeder verwandelt euch in ein Tier und macht euren Charakter high. Also, auf geht's und viel erfolg beim Osterei ... äh, Kaktussuchen!

Übrigens: Diese Frucht existiert auch in der Realität und sollte unter keinen Umständen gegessen werden! Sie sorgt auch im echten Leben für Halluzinationen und ist nicht ungefährlich. Vergesst niemals, dass Dinge in einem Spiel vielleicht lustig wirken können, im echten Leben aber mitunter lebensgefährlich sind! Im Notfall (natürlich nur im echten Leben) könnt ihr immer den Giftnotruf mit folgender Vorwahl und Nummer in eurer Region wählen: 19240+Nummer in eurer Region.