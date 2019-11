Mit Mario Kart Tour kam dieses Jahr eine der erfolgreichsten Kart-Game-Reihe auch auf eure mobilen Geräte. Das "Mario Kart"-Spiel für Smartphones erfreut sich großer Beliebtheit, musste aber auch einige Kritik ertragen. Unter anderem gibt es noch keinen richtigen Multiplayermodus. Dieser soll jetzt jedoch nachgereicht werden.

In Mario Kart Tour könnt ihr mit den ikonischen Charakteren bald auch gegen eure Freunde antreten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Fun-Racer

• Plattformen: iOS, Android

• Erscheinungstermin: 25. September 2019

Update vom 1. November, 15.09 Uhr:

Wie Nintendo nun auf Twitter bekanntgibt:

A real-time multiplayer beta test is planned for December and will be available to #MarioKartTour Gold Pass subscribers.

Stay tuned here for more details coming soon. pic.twitter.com/xNIdJE44cI — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) November 1, 2019

"Ein Echtzeit-Multiplayer-Betatest ist für Dezember geplant und wird für Abonnenten von Mario Kart Tour - Gold Pass verfügbar sein."

ORIGINALMELDUNG:

Der Smartphone Fun-Racer Mario Kart Tour bietet Nintendo-Fans die Möglichkeit auch unterwegs spannende Rennen mit ihren Lieblings-Nintendo-Charakteren zu absolvieren. Das einzige, was die Spieler bisher etwas gestört hat, ist der Umstand, dass sie nicht wirklich gegen andere Spieler gefahren sind, sondern nur gegen die KI.

Das soll sich einem Tweet von Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal zufolge bald ändern. Dieser besagt, dass Nintendo zwar plane, einen Mehrspielermodus in das Spiel integrieren zu wollen, sie jedoch zurzeit noch keine weiteren Informationen preisgeben könnten.

Nintendo: have plan to introduce online multiplayer mode to Mario Kart Tour smartphone game; but can't comment any more details for now — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) October 31, 2019

Mario Kart Tour hat nach Informationen von Dualshockers allein in der ersten Woche nach dem Release über 90 Millionen Downloads generiert und wird nach der Einführung des Multiplayermodus wahrscheinlich noch mehr Spieler anziehen. Wann dieses Update erscheinen wird, steht bisher ebenso wenig fest wie der Umfang des neuen Multiplayermodus.

Spielt ihr Mario Kart Tour auf eurem Smartphone, oder hat euch der Fun-Racer to go kalt gelassen? Würde euch ein Multiplayermodus für das Spiel reizen? Schreibt uns gern in die Kommentare, was ihr von Nintendos Plänen haltet!