Vor einigen Wochen löste die Suspendierung des Hearthstone-Spielers "blitzchung" aufgrund politischer Äußerungen während eines Livestreams eine große Protestwelle aus. Viele Spieler löschten daraufhin ihre Blizzard-Accounts, um sich mit ihm zu solidarisieren. Nun möchte einer dieser Spieler jedoch seinen Account zurück.

Der Auslöser der Proteste, bei denen viele Spieler ihre Blizzard-Accounts löschten, war eine Strafe gegen den Hearthstone-Spieler "blitzchung".

Vor einigen Wochen hatte der Hearthstone-Profi Ng "blitzchung" Wai Chung während eines Interviews in einem Livestream für seine Heimat Hongkong protestiert. Daraufhin wurde der Stream direkt beendet und der Spieler wurde von Blizzard gebannt. Auch sein Preisgeld sollte ihm ursprünglich nicht ausgezahlt werden, jedoch hat Blizzard die Strafe für den Spieler im Nachgang reduziert, sodass er sein Preisgeld behalten konnte.

Eine Folge der ausgesprochenen Strafe gegen den Spieler war, dass sich viele mit ihm solidarisierten und ihre Blizzard-Accounts löschten. Blizzard versuchte dies jedoch zu verhindern und handelte sich somit nur noch mehr Gegner ein. Auch für die auf der am vergangenen Wochenende stattgefundenen BlizzCon waren Proteste gegen Blizzard geplant, wie in einem Reddit-Forum angekündigt wurde.

In einem Twitter-Post des Users panarin_misha ist ein Screenshot eines Reddit-Posts zu sehen, in dem ein Spieler fragt, wie er seinen gelöschten Blizzard-Account wiederbekommen könne.

THIS IS MY FAVORITE POST pic.twitter.com/jhlnO37XFO