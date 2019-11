Disco Elysium | Rollenspiel-Hit erscheint 2020 für Konsolen

Das von Kritikern und Spielern gefeierte Rollenspiel Disco Elysium gibt es bislang nur für den PC. 2020 soll sich das ändern.

Was wir bisher wussten

Es ist einer der ganz großen Überraschungshits des Jahres: Disco Elysium vom zuvor unbekannten Entwickler ZA/UM. Das klassische und doch so erfrischende Rollenspiel hat auf den PC sowohl Spieler als auch Kritiker in Windeseile in den Bann gezogen. Stellenweise wird es schon jetzt als das beste Rollenspiel des Jahres bezeichnet - obwohl oder gerade weil es hier und da neue Wege geht.

Was neu ist

Aktuell gibt es Disco Elysium allerdings nur auf dem PC. Das wird sich zumindest in diesem Jahr auch nicht mehr ändern. In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin The Escapist bestätigt allerdings Chef-Entwickler Robert Kurvitz, dass das Rollenspiel im kommenden Jahr für PlayStation 4 und Xbox One portiert wird.

Die Entwickler wollen die Portierung selbst übernehmen und nicht einem anderen Studio anvertrauen. Wirkliche Details kann das kleine Indie-Studios zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Das gilt ebenso für einen Veröffentlichungstermin, der nur grob mit 2020 angegeben wird.

Auf dem PC ist Disco Elysium seit dem 15. Oktober erhältlich. Dort erfreut sich das Detektiv-Rollenspiel über zahlreiche Traumwertungen. Bei Steam zeigen sich 94 Prozent von über 1.700 abgegebenen Stimmen zufrieden mit dem spannenden Spiel.