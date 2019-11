Epic Games Store | Horror-Adventure und Halloween-Spaß als Gratis-Spiele

Ist es denn schon wieder soweit? Ja, das ist es. Zum November-Anfang verschenkt der Epic Games Store dieses Mal Soma und Costume Quest.

Das Horror-Spiel Soma kann auch mit einer faszinierenden Geschichte punkten.

Alle Infos zu Soma

• Genre: Horror

• Plattformen: PC

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

Halloween ist vorüber, aber auch im November lässt es sich ganz gut gruseln. Aus diesem Grund verschenkt der Epic Games Store in dieser Woche das Horror-Adventure Soma vom Entwickler Frictional Games (Amnesia: The Dark Descent).

Unter der Oberfläche des atlantischen Ozeans erlebt ihr darin eine gruselige Geschichte, die sich unter anderen mit den Themen Identität, Bewusstsein und die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, beschäftigt.

Alle Infos zu Costume Quest

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: PC

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

Bei weitem nicht so gruselig fällt das zweite Gratis-Spiel in dieser Woche aus: Costume Quest. Das charmante Rollenspiel aus dem Hause Double Fine Productions lässt euch ein knackiges Halloween-Abenteuer erleben. Ihr wählt euren Helden, sammelt Süßes und verteilt natürlich auch Saures. Zudem gilt es die bösen Repugianer in die Schranken zu weisen.

Sowohl Soma als auch Costume Quest könnt ihr euch noch bis zum 7. November dauerhaft als Gratis-Spiel im Epic Games Store sichern. Danach wechselt das Angebot. Vom 7. November bis zum 14. November sind die beiden Indie-Spiele Ruiner und Nuclear Throne an der Reihe.