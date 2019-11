Call of Duty: Modern Warfare wird seit seinem Release am 25. Oktober stetig mit neuen Inhalten versorgt. Der Leak eines Data Miners gibt nun Grund zur Freude für "Battle Royale"-Enthusiasten und Zombie-Fans.

Ein "Battle Royale"-Modus fehlt in der Riege der Multiplayer-Modi bisher.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Ego-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Weitere Artikel: CoD: Modern Warfare | Neuer Modus wird direkt wieder offline genommen

Das kommt jetzt

Call of Duty: Modern Warfare hält viele Modi für seine Community bereit. Vom klassischen Team-Deathmatch über "Zwei gegen zwei"-Gunfights bis hin zum großen Bodenkrieg mit mehr als 60 Spielern. Einen "Battle Royale"-Modus sucht ihr derzeit jedoch vergebens. Wie Data Miner That1MiningGuy jetzt rausgefunden haben will, vielleicht nicht mehr all zu lang:

BR stuff, wow this is pretty cool, feels like when I first started doing this for Apex and everything amazed me :D pic.twitter.com/kM8XSt2D4W — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) November 2, 2019

Mehrere Spieldateien, die hauptsächlich für die Benutzeroberfläche zu sein scheinen, tragen das Kürzel "br" im Namen - in diesem Zusammenhang ein möglicher Hinweis auf einen "Battle Royale"-Modus. Ähnlich wie "MP" für Multiplayer, ist "BR" eine gängige Abkürzung für den beliebten Modus.

Nachdem Call of Duty: Black Ops 4 seinen "Battle Royale"-Modus groß in Szene setzte, fährt der neue Ableger eine eher altmodische Schiene. Dass Modern Warfare auch nach Veröffentlichung diverse Updates erhalten wird, bestätigten die Entwickler bereits. In kommenden Seasons soll es neue Waffen, Skins, Karten und vieles mehr geben. Dass eine Season vielleicht im Stern eines "Battle Royale"-Modus steht, ist daher nicht auszuschließen.

Auch der beliebte "Zombie"-Modus aus vorangegangenen Teilen könnte bald Einzug in Call of Duty: Modern Warfare halten, wie ein weiterer Leak zeigt:

Interesting here, I do see zombies there after all :) pic.twitter.com/w43i80JF7M — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) November 2, 2019

Eine Bestätigung oder Dementierung seitens Entwickler gibt es zurzeit nicht. Wann und ob die Modi kommen, wird die Zeit zeigen.

"Game as a Service" dürfte vielen Gamern ein Begriff sein. Mit einem fehlenden Season Pass und Gratis-Maps ist Call of Duty: Modern Warfare ein solches Spiel. In zukünftigen Seasons dürft ihr mit kostenlosen und kostenpflichtigen Battle-Pässen kosmetische Items verdienen.