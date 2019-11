Pokémon Schwert & Schild | Zahlreiche Leaks zeigen Entwicklungsformen

In wenigen Tagen ist es soweit: Pokémon Schwert & Schild soll in den Regalen eurer Händler stehen. Kurz vor Release macht ein großer Leak, welcher mehrere Entwicklungen zeigt, die Runde.

Die neue Galar-Region, angelehnt an England, lädt zum Erkunden ein.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: Switch

• Release: 15. November 2019

Spoiler! Wer nichts zu den Entwicklungen wissen möchte, sollte nicht weiterlesen.

Pokémon Schwert & Schild findet am 15. November seinen Weg auf eure Nintendo Switch. Durch vorangegangene Trailer konntet ihr bereits einen Blick auf die neuen Pokémon werfen.

Auf Twitter macht momentan der Hashtag "PokémonLeak" auf sich aufmerksam. Zahlreiche Bilder der kommenden Taschenmonster sind offenbar geleakt worden. Mitunter auch die komplette Entwicklungsreihe der Starter-Pokémon:

Auch weitere "Gigadynamax"-Formen können gefunden werden, unter anderem die von Lapras und Kingler. Der Twitter-Nutzer The Devious veröffentlichte mehrere Bilder aus einem Guide-Buch.

Diverse Basis-Pokémon und deren Entwicklung findet ihr ebenfalls unter dem Hashtag:

