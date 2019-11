God of War | Chef-Entwickler würde es gerne für PC bringen, ist aber "kein Kojima"

God of War zählt auf der PlayStation 4 zu den größten Hits der Konsole, welcher sowohl Kritiker als auch Fans begeistert hat. Cory Barlog von Entwickler Sony Santa Monica würde das Action-Adventure gerne auch auf dem PC sehen.

God of War ist sowohl spielerisch als auch optisch ein wahrer Hingucker.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PS4

• Veröffentlichung: 20. April 2018

Wer mit God of War eines der bestbewerteten Spiele dieser Konsolengeneration spielen möchte, der muss wohl oder übel eine PlayStation 4 besitzen. Das Action-Adventure von Sony Santa Monica ist exklusiv für die Sony-Konsole entwickelt worden und somit auch nur dafür erhältlich. Chefentwickler Cory Barlog würde aber gerne Hauptfigur Kratos mal auf einer anderen Plattform sehen, und zwar auf dem PC.

Dies hat Barlog selbst via Twitter auf die Frage eines Spielers nach einem nativen Port zu Worte gegeben. Allerdings liegt die Entscheidung darüber nicht bei ihm:

You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima.