GTA 5 | Pokémon-Gang macht Los Santos unsicher

Die härtesten Gangster in GTA 5 müssen sich warm anziehen, denn es ist eine neue Gang in der Stadt. Die sonst so niedlichen Pokémon können jetzt dank einer Mod in der Welt von Los Santos ihr Unwesen treiben und teilen dabei ordentlich aus.

Ein ungewohnter Anblick: Die Starter-Pokémon in der Welt von GTA 5.

Die Welt von GTA 5 hat schon viele verrückte Mods erlebt, aber diese ist ziemlich lustig und putzig zugleich: Die beliebten Pokémon rund um Schiggi, Glumanda und Bisasam können nun mithilfe einer Mod durch die Landschaft des “Open World“-Games streifen und stellen dabei allerhand Blödsinn an, wie in diesem Video zu sehen ist:

Das Video tauchte in einem Reddit-Post des Users MyNameGifOreilly auf und lässt die Community seither begeistert darüber kommentieren und sich freuen. Ob der Thread-Ersteller auch der Entwickler der Mod ist und wo ihr diese runterladen könnt, wird aus dem Post nicht ersichtlich.

Die Modifikation ist wirklich super gut gelungen und die süßen Pokémon mit den bekannten Charakteranimationen von GTA 5 zu sehen, ist wirklich amüsant und erschreckend passend.

Wie engagiert die Community um GTA 5 und damit auch GTA Online ist, zeigt sich auch immer wieder in liebevoll gestalteten Projekten, wie auch bei GTA-Roleplay. So investieren Server-Besitzer viel Zeit und Herzblut in ihre eigenen Server. Auf jeden Fall kann gesagt werden, dass dies definitiv ein Crossover ist, auf das die Videospielwelt gewartet hat. Bitte mehr davon liebe Mod-Ersteller!

Mods erfreuen sich bei GTA 5 großer Beliebtheit und dank fleißiger Ersteller werdet ihr auch weiterhin mit frischen und witzigen Inhalten wie der Pokémon-Mod versorgt werden. Wie findet ihr die possierlichen Taschenmonster in der GTA-Welt? Würdet ihr auch gern als Pokémon anderen eins auf die Mütze geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!