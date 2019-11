Es war das Highlight der diesjährigen E3: Keanu Reeves' Auftritt, bei der Microsoft-Pressekonferenz. Jetzt gibt es Neuigkeiten bezüglich der Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und Entwickler CD Projekt Red.

Keanu Reeves ist Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077.

Was wir bisher wussten

"No, you're breathtaking!" - Dieser einfache Satz schlug nach dem Auftritt von Keanu Reeves auf der diesjährigen E3 große Wellen im Internet. Ein Fan, genauer gesagt YouTuber Peter Sark, unterbrach die Rede des "John Wick"-Stars auf der Bühne durch den Ruf: "You are breathtaking!", woraufhin der Schauspieler ganz lässig den oben erwähnten Satz fallen ließ. Eine eigentlich kleine Geste, die aber gigantische Ausmaße annahm.

In kommenden Interviews wurde der Schauspieler immer wieder zu seinem Auftritt befragt und reagierte sogar auf die Reaktionen im Internet.

Die Überraschung war groß, als CD Projekt Red am Ende des neuen Trailers zu Cyberpunk 2077 den beliebten Schauspieler zeigte. Dieser spielt eine ziemlich große Rolle im neuen Rollenspiel der polnischen Entwickler.

Das kommt jetzt

In Cyberpunk 2077 wird Keanu Reeves die Figure des Johnny Silverhand spielen, eine Projektion der Gedanken des Protagonisten. Dass das nicht nur eine kleine Nebenrolle ist, war klar. Nun berichtet wccftech darüber, dass Keanu Reeves daran nicht ganz unschuldig ist.

Laut dem Journalisten Gian Luca Rocco, welcher mit dem italienischen Synchronsprecher von Reeves sprach, gefiel dem Schauspieler seine Rolle so gut, dass er darauf bestand, sein Skript zu verdoppeln. Luca Ward, eben genannter Synchronsprecher, hatte somit deutlich mehr Arbeit mit der Synchronisierung.

Wie gut Keanu Reeves seine Arbeit gemacht hat, könnt ihr, voraussichtlich am 16. April 2020, selbst erfahren. Dann erscheint nämlich das neue Rollenspiel der "The Witcher"-Macher.

In der Wartezeit könnt ihr euch die Kolumne über die Licht- und Schattenseiten der Vermarktung von Super-Stars zu Gemüte führen.

Glaubt ihr, dass Lady Gaga in dem Spiel auftauchen wird?

Schauspieler haben schon vor langer Zeit ihren Weg in das Medium Videospiele gefunden. Death Stranding, Until Dawn oder auch Beyond: Two Souls, um nur ein paar zu nennen, sind gute Beispiele dafür. Inwiefern Cyberpunk 2077 von der Qualität der darstellerischen Leistung profitieren wird, wird sich noch zeigen.