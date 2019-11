Planet Zoo | Community sehnt sich nach mehr Leaks

In einem Tag ist es soweit: Die Zoo-Simulation Planet Zoo öffnet endlich ihre virtuellen Parktore und Fans sind nach wie vor aus dem Häuschen. Das Spiel klettert auf die besten Plätze der Steam-Wunschliste und innerhalb der Community werden fieberhaft Info-Schnippsel gesucht.

Die authentischen Tiere werden heiß erwartet und von der Community zelebriert.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Simulation

• Plattformen: PC

• Publisher: Frontier Developments

Das kommt jetzt

Planet Zoo erlebt im Moment einen kometenhaften Aufstieg auf Steam und klettert auf Platz vier der am meisten gewünschten Spiele, knapp hinter Top-Spielen wie Cyberpunk 2077 oder The Outer Worlds.

Auch in den Communitys auf den sozialen Plattformen geht es heiß her, und so wird jeder Informationsschnipsel, wie etwa der Leak eines weiteren Tieres in einem Livestream, als Grund zum Jubeln genutzt.

So berichten mehrere Nutzer auf Reddit von bestätigten Tieren und erstellen inoffizielle Listen oder tun ihre Freude tagtäglich mit rührenden Postings kund:

Die Zoo-Simulation wird offenbar sehnlichst erwartet und konnte schon in der Beta etliche Fans gewinnen. Wie steht ihr zu dem Spiel? Habt ihr es schon bestellt oder möchtet ihr es euch noch zulegen? Berichtet uns davon in den Kommentaren!