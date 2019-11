Horizon Zero Dawn | Hinweise auf eine Fortsetzung verdichten sich

Die Hinweise rund um eine Fortsetzung zu Horizon Zero Dawn verdichten sich. Entwickler Guerrilla Games sucht in einer Stellenausschreibung nach einem "Technical Vegetation Artist" und bestätigt indirekt, an einem "Horizon Zero Dawn"-Ableger zu arbeiten.

In Horizon Zero Dawn schlüpft ihr in die Rolle der jungen Jägerin Aloy.

Was wir bisher wussten

Guerrilla Games sucht bereits seit geraumer Zeit nach neuen Mitarbeitern. Letztes Jahr war das Entwicklerstudio auf der Suche nach Autoren, die über Quests und Fraktionen schreiben, und im September dieses Jahres waren Positionen als Quest-Designer und Producer frei.

Damit wurden Gerüchte laut, dass Guerrilla Games an einem Nachfolger zu Horizon Zero Dawn arbeiten könnte. Einen weiteren, recht eindeutigen Hinweis darauf lieferte außerdem die Synchonsprecherin Janina Gavinkar, die sich mit folgenden Worten verplappert haben soll: "Es ist unglaublich, wartet, bis ihr das Sequel seht".

Was neu ist

Jetzt hat Guerrilla Games eine weitere Stelle zu vergeben. So sucht das Studio nach einem "Technical Vegetation Artist", der mit "der Kreation von Vegetations-Assets" aushelfen soll. Des Weiteren heißt es in der Stellenausschreibung:

"Innerhalb von Guerrilla haben wir vier Teams, die sich der Erschaffung der atemberaubenden Umgebungen von Horizon widmen. Ein Team konzentriert sich auf die Erschaffung von üppiger und atemberaubender Vegetation. Wir bauen diese 3D-Modelle von Grund auf neu, damit unsere 'World-Dressing'-Teams unsere immersive Welt mit branchenführenden Grafiken ausstatten können".

Guerrilla scheint damit geradezu zu bestätigen, dass sich ein weiterer Ableger von Horizon Zero Dawn in der Entwicklung befindet. Noch ist die Katze aber nicht aus dem Sack. Offiziell wurde die Arbeit an Horizon Zero Dawn 2 noch nicht bestätigt. Nichtsdestotrotz wäre es inzwischen verwunderlich, wenn dem nicht so wäre.

Erkennt das Spiel an den selbst gebauten Redakteuren!

Entwicklerstudio Guerrilla Games bestätigt im Rahmen der Stellenausschreibung, dass derzeit vier Teams an den "Umgebungen von Horizon" arbeiten. Ob das Studio also mit der Entwicklung von Horizon Zero Dawn 2 beschäftigt ist? Gerüchten zufolge könnte die Fortsetzung sogar ein Launch-Spiel für Sonys PlayStation 5 werden.